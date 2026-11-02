به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با تأکید بر ممنوعیت حرکت با دنده‌عقب در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها اظهار کرد: گاهی یک لحظه تصمیم اشتباه و خودخواهانه برای بازگشت به مسیر یا صرفه‌جویی در زمان، می‌تواند سرنوشت چندین خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: راننده‌ای که مسیر خروجی را رد کرده و تصمیم می‌گیرد برای بازگشت، در بزرگراه دنده‌عقب حرکت کند، ممکن است با خودروهای عبوری برخورد کند و جان خود و دیگر شهروندان را به خطر بیندازد.

شریفی با اشاره به برخورد قانونی با این تخلف گفت: حرکت با دنده‌عقب در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها اکیداً ممنوع است و علاوه بر جریمه نقدی، برای رانندگان متخلف نمره منفی نیز در نظر گرفته می‌شود که میزان آن برای رانندگان وسایل حمل‌ونقل عمومی بیشتر است.

رئیس اداره اطلاع‌ رسانی پلیس راهور تهران بزرگ همچنین درباره نحوه توقف خودرو در صورت بروز نقص فنی در بزرگراه‌ها هشدار داد و گفت: رانندگان در صورت بروز نقص فنی باید خودرو را تا حد امکان به حاشیه بزرگراه منتقل و در محل ایمن متوقف کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان باید حتماً از مثلث خطر موجود در خودرو استفاده کنند و آن را در فاصله مناسب از وسیله نقلیه قرار دهند تا رانندگان خودروهای عبوری از طریق علائم بازتابی و شبرنگ آن، از توقف اضطراری خودرو مطلع شوند.

رئیس مرکز اطلاع‌ رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح جزئیات طرح جناغی در بزرگراه‌های پایتخت گفت: تغییر مسیرهای ناگهانی، گردش به‌طرز غلط و تغییر خط حرکت، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون عامل ۹ درصد از تصادفات فوتی تهران بوده و بیشترین قربانیان این تخلف را موتورسواران تشکیل می‌دهند.

به گفته شریفی، در اجرای این طرح تاکنون بیش از ۶۵۰۰ فقره اعمال قانون برای تخلف عدم رعایت مقررات در گردش‌ها در پایتخت ثبت شده است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، در تشریح ابعاد فنی و ایمنی طرح جناغ اظهار داشت: در ادبیات ترافیکی، به قسمتی از بزرگراه که شاخه راه در آن از مسیر اصلی جدا می‌شود «جناغی» گفته می‌شود؛ خروجی‌هایی که خودرو را به سمت راست هدایت می‌کنند «رمپ» و در صورتی که این رمپ حالت حلقه‌ای به خود بگیرد، «لوپ» نامیده می‌شود.

وی با اشاره به رفتارهای پرخطر در محدوده جناغی‌ها افزود: تغییر مسیر ناگهانی خودروها برای خروج از بزرگراه و ورود به رمپ، یکی از مهم‌ترین عوامل برهم‌زننده نظم ترافیکی و وقوع تصادف است. هدف اصلی اجرای طرح جناغی، افزایش نظم، روان‌سازی جریان ترافیک و کاهش محسوس احتمال وقوع تصادفات در این نقاط حساس است.

سرهنگ شریفی با هشدار نسبت به پیامدهای انسانی تخلف تغییر مسیر های ناگهانی تصریح کرد: تغییر مسیرهای ناگهانی، گردش به طرز غلط و تغییر خط حرکت، بیشترین مجروحان و قربانیان را در میان موتورسواران به همراه داشته است؛ زیرا زمانی که یک خودرو در حال تغییر مسیر ناگهانی است، موتورسواری که در مسیر مستقیم در حرکت است با آن برخورد کرده و تصادف رخ می‌دهد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، تغییر مسیرهای ناگهانی، گردش به طرز غلط و تغییر خط حرکت، عامل ۹ درصد از تصادفات فوتی پایتخت بوده است.

سرهنگ شریفی با اشاره به گستره اجرای این طرح خاطرنشان کرد: طرح جناغی‌ها در حال حاضر در ۸ نقطه از تهران در حال اجراست که از جمله آن می‌توان به بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه حکیم و بزرگراه همت اشاره کرد.

وی افزود: آمار اعمال قانون تخلف «عدم رعایت مقررات در گردش‌ها» از ابتدای سال تاکنون در پایتخت بیش از ۶۵۰۰ فقره بوده است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ نحوه اجرای فعلی طرح را نیز تشریح کرد و گفت: طرح جناغی (ورودی رمپ‌ها و لوپ‌ها) در حال حاضر به‌صورت دستی و با استقرار موانع و تجهیزات ترافیکی توسط عوامل پلیس انجام می‌شود.

وی افزود: امید است این طرح در آینده‌ای نزدیک با استفاده از دوربین‌ها و هوشمند سازی ثبت تخلفات نظارت و اجرا شود تا ضمن افزایش دقت، امکان اعمال قانون هوشمند برای متخلفان فراهم شود.