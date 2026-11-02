به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، با اشاره به برگزاری این مراسم در روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در خیابان آیت‌الله طالقانی، حدفاصل میدان فلسطین تا خیابان شهید مفتح، برگزار می‌شود.

محدودیت‌های تردد از سه‌شنبه شب آغاز می‌شود

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اجرای محدودیت‌های ترافیکی در دو مرحله گفت: مرحله نخست محدودیت تردد از ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه ۱۲ آبان در خیابان طالقانی، حدفاصل خیابان سپهبد قرنی تا خیابان مفتح، اعمال می‌شود.

وی افزود: مرحله دوم محدودیت‌ها از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان در خیابان طالقانی، حدفاصل خیابان حافظ تا خیابان مفتح و تمام خیابان‌های عمود بر خیابان طالقانی در ضلع شمالی و جنوبی، تا یک تقاطع مانده به این خیابان، اجرا خواهد شد.

محدودیت توقف خودروها در محدوده مراسم

موسوی‌پور درباره محدودیت توقف خودروها نیز گفت: این محدودیت‌ها در دو مرحله اجرا می‌شود؛ مرحله نخست از ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه ۱۲ آبان در خیابان طالقانی، حدفاصل خیابان قرنی تا خیابان مفتح، و مرحله دوم از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه در خیابان طالقانی، حدفاصل خیابان حافظ تا خیابان مفتح، معابر عمود بر این خیابان تا شعاع ۵۰ متر و محل‌های پیش‌بینی‌شده برای استقرار اتوبوس‌های شرکت واحد اعمال خواهد شد.

مسیرهای جایگزین برای تردد شهروندان

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام مسیرهای جایگزین برای جلوگیری از گره‌های ترافیکی اظهار کرد: در مسیرهای شرقی ـ غربی، خیابان انقلاب اسلامی و خیابان کریمخان در هر دو مسیر و خیابان سمیه در مسیر شرق به غرب به‌عنوان مسیرهای جایگزین پیش‌بینی شده‌اند.

وی ادامه داد: در مسیرهای شمالی ـ جنوبی نیز خیابان ولیعصر(عج) در مسیر جنوب به شمال و خیابان حافظ در مسیر شمال به جنوب برای تردد شهروندان در نظر گرفته شده‌اند.

محل استقرار اتوبوس‌های شرکت واحد

موسوی‌پور همچنین از پیش‌بینی محل‌های توقف اتوبوس‌های شرکت واحد برای تسهیل حضور شرکت‌کنندگان در مراسم خبر داد و گفت: خیابان مفتح از خیابان انقلاب تا میدان هفت‌تیر، خیابان کریمخان از میدان ولیعصر تا میدان هفت‌تیر، خیابان ایرانشهر از کریمخان تا طالقانی، خیابان ولیعصر از تقاطع طالقانی تا زرتشت، بلوار کشاورز در مسیر غرب به شرق و خیابان طالقانی از تقاطع ولیعصر تا تقاطع حافظ از جمله محل‌های پیش‌بینی‌شده برای استقرار اتوبوس‌ها هستند.

به گفته وی، خیابان نجات‌اللهی از کریمخان تا طالقانی، خیابان حافظ از کریمخان تا طالقانی، خیابان شهید قرنی از میدان فردوسی تا تقاطع کریمخان در داخل خط ویژه و خیابان موسوی از تقاطع انقلاب تا تقاطع طالقانی نیز برای توقف اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده‌اند.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت در مسیر راهپیمایی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر ممنوعیت ورود و تردد موتورسیکلت‌سواران در طول مسیر راهپیمایی، از راکبان موتورسیکلت خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از کلاه ایمنی استفاده کنند و از انجام حرکات مخاطره‌آمیز در معابر منتهی به مسیر مراسم خودداری کنند.

وی در پایان از شهروندان و شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان خواست برای حضور در این مراسم تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی از جمله اتوبوس، تاکسی و مترو استفاده کنند.