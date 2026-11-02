سرآتشیار معین رضا فرخنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته تصادف و واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ با دو دستگاه پراید در بلوار میامی، رخ داد.

فرخنده افزود: این حادثه ساعت ۲:۱۰ بامداد امروز (۱۱ آبان‌ماه) به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله خودروی پیشگیری از ایستگاه ۴۱ و تیم نجات از ایستگاه ۴۹ به محل اعزام شدند. همچنین سه دستگاه اورژانس و نیروهای راهور و انتظامی در صحنه حاضر شدند.

وی افزود: در این حادثه دو نفر محبوس شده بودند که همکاران آتش‌نشان با استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات رهاسازی را انجام دادند. یک مصدوم نیز پس از رهاسازی، جهت اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

سخنگوی سازمان تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند و عوامل اورژانس حاضر در محل، فوت آنان را تأیید کردند.

فرخنده در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار این حادثه تلخ، بیان کرد: علت دقیق تصادف نیز توسط کارشناسان در دست بررسی است.