به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی از بازگشت ۱۷ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری‌شده به یکی از شهروندان با تلاش کارشناسان پلیس فتا خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا مرکز استان اعلام کرد که از طریق فضای مجازی با سایتی آشنا شده که وعده سرمایه‌گذاری و دریافت تسهیلات بانکی را تبلیغ می‌کرد.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: این شهروند با اعتماد به تبلیغات سایت مذکور، مبالغی را در چند مرحله به حساب‌های معرفی‌شده واریز کرده که مجموع آن به حدود ۱۷ میلیارد ریال رسیده است، اما پس از درخواست دریافت وام و مواجهه با وعده‌های مکرر و پاسخگو نبودن گردانندگان سایت، متوجه شد که در دام کلاهبرداران گرفتار شده است.

وی ادامه داد: در جریان بررسی‌های تخصصی و استعلام‌های انجام‌شده مشخص شد وجوه کلاهبرداری‌شده برای خرید طلا از سایت خارج شده است که با اقدام فوری کارشناسان پلیس فتا، مبالغ موردنظر شناسایی و مسدود شد و در نهایت به حساب شاکی بازگشت.

سردار صالحی با هشدار نسبت به شیوه‌های جدید کلاهبرداری در فضای مجازی تأکید کرد: شهروندان باید نسبت به تبلیغات سرمایه‌گذاری با سودهای غیرمتعارف و وعده دریافت وام بدون طی مراحل قانونی حساس باشند؛ چراکه این موارد از ترفندهای رایج مجرمان سایبری برای فریب کاربران است.

وی تصریح کرد: پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری در فضای مجازی، لازم است مجوزها و اعتبار فعالیت شرکت‌ها از مراجع رسمی و نظارتی بررسی شود و شهروندان از واریز وجه به حساب افراد یا مجموعه‌های فاقد اعتبار خودداری کنند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، گزارش دهند.