به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، محور کنج‌کوه - تنگ‌چنار از ساعت ۷ صبح روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه تا اطلاع ثانوی به دلیل اجرای عملیات تعریض پل مسدود خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، رانندگان و کاربران جاده‌ای برای تردد در این محدوده باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و ضمن رعایت نکات ایمنی، اطلاعیه‌های ترافیکی را مورد توجه قرار دهند.

اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت محدودیت‌های ایجادشده، از همکاری و شکیبایی رانندگان و کاربران جاده‌ای قدردانی کرد.