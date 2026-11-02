به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مرزبانان کردستان با انجام اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله‌ای از سلاح‌های جنگی به داخل کشور در محدوده مرزهای شهرستان مریوان مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی و پس از انجام اقدامات تعقیب و مراقبت، محل ورود قاچاقچیان سلاح به داخل کشور را شناسایی کردند و در جریان عملیاتی با آنان درگیر شدند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: قاچاقچیان در پی آتش سنگین مرزبانان مجبور به فرار از محل شدند و مأموران در این عملیات موفق به کشف ۲۰ قبضه سلاح جنگی کلاشینکف تاشو به همراه ۴۰ تیغه خشاب شدند.

حاتمی با اشاره به ادامه اقدامات برای شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده، تأکید کرد: تأمین امنیت نوار مرزی از اولویت‌های مهم مرزبانی است و مأموران با تمام توان با هرگونه قاچاق و اقدام تهدیدکننده امنیت مرزهای کشور برخورد می‌کنند.