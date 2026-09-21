کشف ۴۰ دستگاه کالای ممنوعه و ۵۰ هزار نخ سیگار در مرز مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی بعدازظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی مریوان در جریان اجرای مأموریت‌های کنترلی و پایش نوار مرزی، با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، یک محموله قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: مرزبانان پس از رصد دقیق منطقه، با تعدادی از قاچاقچیان حامل بار مواجه شدند که افراد مذکور با مشاهده نیروهای مرزبانی، محموله خود را در محل رها کرده و از منطقه متواری شدند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: مأموران پس از بررسی و بازرسی محموله رهاشده، موفق به کشف ۴۰ دستگاه کالای ممنوعه و ضدفرهنگی و ۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق شدند.

تلاش برای شناسایی قاچاقچیان

حاتمی با اشاره به ادامه اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی عوامل این محموله، گفت: بررسی‌های تخصصی برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیانی که این محموله را وارد نوار مرزی کرده بودند، در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر استمرار برخورد با قاچاق در مرزهای استان کردستان، خاطرنشان کرد: مرزبانان با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، هوشیاری و حضور مستمر در نوار مرزی، مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق را با جدیت دنبال می‌کنند.