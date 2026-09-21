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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

کشف ۴۰ دستگاه کالای ممنوعه و ۵۰ هزار نخ سیگار در مرز مریوان

کشف ۴۰ دستگاه کالای ممنوعه و ۵۰ هزار نخ سیگار در مرز مریوان

سنندج- فرمانده مرزبانی استان کردستان از کشف و توقیف ۴۰ دستگاه کالای ممنوعه و ضدفرهنگی به همراه ۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق در نوار مرزی مریوان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی بعدازظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی مریوان در جریان اجرای مأموریت‌های کنترلی و پایش نوار مرزی، با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، یک محموله قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: مرزبانان پس از رصد دقیق منطقه، با تعدادی از قاچاقچیان حامل بار مواجه شدند که افراد مذکور با مشاهده نیروهای مرزبانی، محموله خود را در محل رها کرده و از منطقه متواری شدند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: مأموران پس از بررسی و بازرسی محموله رهاشده، موفق به کشف ۴۰ دستگاه کالای ممنوعه و ضدفرهنگی و ۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق شدند.

تلاش برای شناسایی قاچاقچیان

حاتمی با اشاره به ادامه اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی عوامل این محموله، گفت: بررسی‌های تخصصی برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیانی که این محموله را وارد نوار مرزی کرده بودند، در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر استمرار برخورد با قاچاق در مرزهای استان کردستان، خاطرنشان کرد: مرزبانان با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، هوشیاری و حضور مستمر در نوار مرزی، مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق را با جدیت دنبال می‌کنند.

کد مطلب 6954068

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