به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی قره‌شیخلو، رئیس ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور، در نشست خبری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با اشاره به روند آماده‌سازی مرحله نهایی این رویداد در شهر همدان، از همکاری میان دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن و مجموعه برگزارکننده این مسابقات به‌عنوان الگویی قابل توسعه برای دیگر دستگاه‌های قرآنی کشور یاد کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از مسئولان و عوامل برگزاری مسابقات اظهار کرد: با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌های موجود، این دوره با همت و انگیزه قرآنی مناسبی طراحی و مدیریت شده است و امیدواریم برگزاری مرحله نهایی نیز با کیفیت مطلوب انجام شود.

همکاری دو مجموعه، به ارتقای کیفیت مسابقات کمک کرد

قره‌شیخلو نخستین ویژگی مهم هجدهمین دوره را همکاری میان ستاد برگزاری مسابقات و دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن عنوان کرد و گفت: این تعامل باعث شده ظرفیت‌های هر دو مجموعه در کنار یکدیگر قرار گیرد و در نتیجه، کیفیت فنی مسابقات ارتقا پیدا کند.

وی افزود: این تجربه می‌تواند الگویی برای دیگر دستگاه‌هایی باشد که در حوزه مسابقات قرآن فعالیت می‌کنند.

به گفته رئیس ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن، بیش از ۴۰ دستگاه در کشور هر سال برای کارکنان، خانواده‌ها یا جامعه مخاطب خود مسابقات قرآنی برگزار می‌کنند و تعامل آن‌ها با دبیرخانه ستاد می‌تواند به ارتقای سطح فنی این رویدادها کمک کند.

مسابقات قرآن باید از سلیقه‌ای بودن فاصله بگیرد

قره‌شیخلو دومین ویژگی این دوره را التزام برگزارکنندگان به استانداردهای فنی دانست و تأکید کرد مسابقات قرآنی نیز مانند هر رویداد رقابتی دیگری نیازمند چارچوب، ضابطه و استاندارد مشخص است.

وی گفت: گاهی در برخی رویدادها سلیقه مدیران بیش از ضوابط فنی نقش دارد، اما در این مسابقات تلاش شده مقررات و استانداردهایی که مورد تأیید دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن است، به‌درستی اجرا شود.

او افزود رعایت این ضوابط می‌تواند به افزایش اعتماد شرکت‌کنندگان و همچنین ارتقای سطح حرفه‌ای مسابقات قرآنی کشور منجر شود.

مسجد باید دوباره پایگاه فعالیت‌های قرآنی شود

رئیس ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن در ادامه، «مسجدمحوری» را یکی دیگر از نقاط مهم مسابقات مدهامتان دانست.

وی با اشاره به تجربه نسل خود از فعالیت‌های قرآنی گفت بخش قابل توجهی از فعالان قرآن در گذشته از مساجد وارد این حوزه شده‌اند و بسیاری از نوجوانان و جوانان نخستین تجربه‌های قرآنی خود را در همین فضاها به دست آورده‌اند.

قره‌شیخلو گفت: در دهه ۶۰ بسیاری از مسابقات قرآن به‌صورت خودجوش در مساجد برگزار می‌شد و نوجوانان و جوانان از طریق همین رقابت‌ها با فعالیت‌های قرآنی آشنا می‌شدند. به‌مرور این فضا کاهش یافت و مسابقات بیشتر به سمت رویدادهای سازمانی و دستگاهی رفت.

وی تأکید کرد احیای مسابقات مسجدمحور می‌تواند به حضور دوباره نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی مساجد کمک کند.

رقابت گروهی، ویژگی متفاوت «مدهامتان» است

قره‌شیخلو همچنین به گروهی بودن مسابقات اشاره کرد و گفت این شیوه از دوره گذشته آغاز شده و یکی از ویژگی‌های متمایز این رویداد است.

وی افزود: در هر گروه، افرادی با مهارت‌های قرآنی مختلف از جمله قاری، حافظ، قصه‌گو و مؤذن حضور دارند و امتیاز نهایی نیز به عملکرد کل گروه تعلق می‌گیرد.

قره شیخلو گفت: بیشتر مسابقات قرآنی به‌صورت فردی برگزار می‌شوند، اما در اینجا افراد باید در قالب یک گروه فعالیت کنند و نتیجه نیز برای مجموعه گروه ثبت می‌شود. این اتفاق در کنار رقابت قرآنی، تمرینی برای کار گروهی نیز هست.

ظرفیت‌های قرآنی استان‌ها باید بیشتر دیده شوند

رئیس ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن یکی دیگر از نقاط قوت این دوره را استفاده از داوران و ظرفیت‌های قرآنی استان‌های مختلف عنوان کرد.

وی گفت در مراحل استانی و نیمه‌نهایی از داوران متنوعی از نقاط مختلف کشور استفاده شده و همین رویکرد در مرحله نهایی نیز ادامه خواهد داشت.

قره‌شیخلو افزود: ظرفیت‌های قرآنی بسیار خوبی در استان‌ها وجود دارد که گاهی کمتر دیده می‌شوند و فرصت کمتری برای حضور در رویدادهای ملی پیدا می‌کنند. وقتی یک فعالیت قرآنی در سطح کشور انجام می‌شود، باید همه این ظرفیت‌ها به میدان بیایند و تمرکز صرفاً بر مرکز کشور نباشد. مرحله نهایی در همدان برگزار می‌شود