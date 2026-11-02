به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود حسینی در نشست شورای اداری شهرداری همدان به آخرین روند اجرای برنامه‌ها، پروژه‌های عمرانی و اقدامات مدیریت شهری اشاره کرد و به نقش تاریخی و موثر مدیریت شهری و شهرداری‌ها در پشتیبانی‌ها پرداخت و اظهار کرد: با وجود دشواری‌های اقتصادی و نگرانی‌های ابتدای سال درباره تحقق درآمدها با همت مدیران و کارکنان خدمات شهری استمرار یافته و مجموعه شهرداری عملکرد قابل دفاعی داشته است.

وی با تاکید بر مسئولیت مدیران در قبال وعده‌های طرح شده در دیدارهای مردمی تصریح کرد: شهروندان مدیران و کارکنان را نمایندگان مجموعه مدیریت شهری می‌دانند بنابراین کوتاهی یک بخش، اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شهردار همدان تکریم ارباب‌رجوع را از اولویت‌های اصلی برشمرد و از مدیران خواست بر نحوه برخورد با مراجعان نظارت دقیق داشته باشند و بر حضور میدانی معاونان و مدیران مناطق در سطح محلات برای شناسایی مسائل و ارزیابی کیفیت خدمات تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش سازمان‌های تابعه در ارائه خدمات تخصصی خواستار برنامه‌ریزی برای تقویت توان مالی آن‌ها شد و افزود: سازمان‌ها باید با مدیریت هزینه‌ها و استفاده بهینه از دارایی‌ها وابستگی خود به مناطق را کاهش دهند.

حسینی ضمن تاکید بر صیانت از بیت‌المال و پیشگیری از تخلفات بر استمرار انضباط مالی، وصول مطالبات قانونی و پیگیری حقوق شهرداری از دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

وی توسعه خدمات الکترونیکی و تقویت زیرساخت‌های سامانه «همدان من» را گامی مهم در راستای تسهیل امور شهروندان دانست و بر کاهش سن ناوگان آتش‌نشانی با الگوبرداری از نوسازی ماشین‌آلات پسماند تاکید کرد.

شهردار همدان همچنین با اشاره به اهمیت نظافت شهری و رفع گلایه‌های مردمی خواستار تامین به موقع نمک، ماسه و آماده‌سازی تجهیزات زمستانی پیش از بروز شرایط نامساعد جوی شد.

وی در پایان با اشاره به تدوین کارنامه مستند عملکرد پنج ساله شهرداری از اجرای بیش از ۴۰ مورد معبر گشایی و افزایش حدود ۲۰ هکتاری فضای سبز در دوره کنونی خبر داد و خاطرنشان کرد: فرصت خدمت‌گزاری باید با پیگیری مستمر، رفع موانع تملک و تصمیم‌گیری به موقع به نتایج ملموس در بهبود زندگی شهروندان تبدیل شود.