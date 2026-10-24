به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر شنبه در جلسه سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان همدان اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ انتظار اجرای سرشماری جدید را داشتیم و امیدواریم سرشماری امسال اطلاعات دقیق و قابل اتکایی در اختیار مدیران قرار دهد تا برنامه ریزی‌ها بر مبنای واقعیت‌های موجود انجام شود.

وی با اشاره به اجرای سرشماری به روش ثبتی مبنا بیان کرد: توسعه دولت الکترونیک و راه‌اندازی سامانه‌های متعدد در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تسهیل امور، افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات و ارتقای دقت داده‌ها منجر شود.

استاندار همدان ادامه داد: دستگاه‌های مختلف از جمله مجموعه‌های فعال در حوزه سلامت، ثبت احوال، مسکن، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش سامانه‌های اطلاعاتی متعددی دارند اما اطلاعات این سامانه‌ها همیشه با یکدیگر هماهنگ نیستند و همین مسئله می‌تواند تصمیم گیری‌ها را با مشکل مواجه کند.

ملانوری‌ شمسی سرشماری ثبتی مبنا را فرصتی برای رفع این مغایرت‌ها دانست و افزود: این طرح می‌تواند زمینه‌ای برای تطبیق و به‌روزرسانی اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی فراهم کند تا داده‌ها با دقت بیشتری در دسترس باشد.

وی با اشاره به تاثیر آمار جمعیتی بر تخصیص منابع و خدمات عمومی اظهار کرد: وقتی اطلاعات جمعیتی دقیق نباشد ممکن است اعتبارات و امکانات به مناطقی اختصاص یابد که جمعیت واقعی آن‌ها با آمار ثبت‌شده مطابقت ندارد.

استاندار همدان تاکید کرد: مناطقی که جمعیت بیشتری دارند اما کمتر از میزان واقعی شمارش شده‌اند از سهم متناسب خود محروم می‌مانند و این مسئله بر ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و شهری نیز تاثیر منفی می‌گذارد.

وی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران، شوراهای اسلامی و کارشناسان خواست در اجرای سرشماری همکاری جدی داشته باشند و با ابلاغ بخشنامه‌های لازم بر ضرورت مشارکت و دقت در اجرای این طرح تاکید کرد.

ملانوری‌ شمسی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج سرشماری تنها به یک دستگاه یا مجموعه خاص مربوط نیست بلکه منافع و پیامدهای آن به همه مردم بازمی‌گردد و اطلاعات دقیق جمعیتی، مبنای برنامه‌ریزی کشور، توزیع اعتبارات، تخصیص امکانات و ارائه خدمات در سال‌های آینده خواهد بود.