به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس دانشی، صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران به تشریح جزئیات برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد پرداخت و اظهار کرد: با وجود انتقال کتاب‌ها به محل نمایشگاه، به دلیل جنگ تحمیلی امکان افتتاح نمایشگاه در زمان پیش‌بینی‌شده فراهم نشد و این رویداد فرهنگی از ۲۲ آبان در سالن اصلی نمایشگاه‌های دائمی استان آغاز به کار می‌کند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۵۰ ناشر در این نمایشگاه حضور داشته باشند و علاوه بر کتاب‌های عمومی، بخش‌های ویژه‌ای از جمله کتاب‌های لاتین، نشر الکترونیک و غرفه کودک نیز برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

دانشی با اشاره به پیش‌بینی غرفه‌ای با عنوان «کتاب‌خوان‌ترین رهبر دنیا» تصریح کرد: این بخش به معرفی کتاب‌های مورد توجه رهبر شهید انقلاب اسلامی اختصاص دارد. همچنین برنامه‌های فرهنگی متنوعی با حضور استادان برجسته ملی و استانی در سالن جلسات نمایشگاه برگزار خواهد شد.

تخفیف ۳۰ درصدی خرید کتاب با کد ملی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به شیوه خرید کتاب در این دوره از نمایشگاه گفت: بازدیدکنندگان می‌توانند با ارائه کد ملی از تخفیف ۳۰ درصدی خرید کتاب تا سقف دو میلیون تومان بهره‌مند شوند.

دانشی گفت: به عبارتی دیگر به ازای هر کدملی و خرید دو میلیون تومان خرید کتاب ۶۰۰ هزار تومان یارانه خرید از سوی استان اختصاص یافته است که این رقم به خریداران تخفیف داده می‌شود. همچنین به ازای خرید بالای دو میلیون تومان، صرفا ۱۰ درصد تخفیف ناشرین هنگام خرید اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: برای استفاده از این تخفیف، نیازی به مراجعه به غرفه بانک و دریافت بن کاغذی نیست و شهروندان می‌توانند کتاب‌های موردنظر خود را انتخاب و هنگام تسویه‌حساب در صندوق مرکزی، تخفیف را دریافت کنند.

دانشی خاطرنشان کرد: فروش کتاب در این نمایشگاه به‌صورت متمرکز انجام می‌شود و ناشران کتاب‌های خود را در غرفه‌ها عرضه می‌کنند، اما فرایند پرداخت در صندوق مرکزی صورت می‌گیرد. این شیوه با هدف تسهیل خرید، کاهش معطلی و فراهم کردن فرصت بیشتر برای بازدید شهروندان پیش‌بینی شده است.

معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان‌های یزد

وی با اشاره به برنامه‌های جانبی نمایشگاه بیان کرد: در طول برگزاری نمایشگاه، روزهای ویژه‌ای به شهرستان‌های استان اختصاص می‌یابد تا تازه‌ترین آثار و ظرفیت‌های فرهنگی آن‌ها در معرض دید علاقه‌مندان قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد شعار سیزدهمین نمایشگاه کتاب را «با کتاب گفت‌وگو کنیم» اعلام کرد و گفت: توسعه فرهنگ مطالعه و ترویج کتاب‌خوانی در استان از اهداف اصلی برگزاری این رویداد است و امیدواریم از این پس نمایشگاه کتاب به‌صورت سالانه برگزار شود.

دانشی درباره زمان بازدید از نمایشگاه اظهار کرد: نمایشگاه از ساعت ۹ تا ۱۲ ویژه مدارس و ۱۶ تا ۲۲ پذیرای علاقه‌مندان عمومی خواهد بود و آیین افتتاحیه نیز روز جمعه ۲۲ آبان برگزار می‌شود. بازدید عمومی پس از مراسم افتتاحیه در روز جمعه آغاز خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به ادامه فرایند ثبت‌نام ناشران افزود: ناشران استان‌های مختلف، ناشران یزدی و کتاب‌فروشان استان می‌توانند در این رویداد فرهنگی حضور داشته باشند.