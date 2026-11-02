به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، احسان بالاکتفی در حاشیه رزمایش ارزیابی مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی استان، برگزاری این مانورها را اقدامی ضروری برای اطمینان از پایداری خدمات در شرایط اضطراری دانست.

وی با اشاره به اهمیت تأمین برق پایدار در مراکز حساس اظهار کرد: مولدهای برق اضطراری نقش مهمی در استمرار فعالیت زیرساخت‌های حیاتی هنگام قطع برق دارند و آمادگی آن‌ها باید به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.

در این رزمایش، وضعیت آمادگی و عملکرد مولدهای برق اضطراری هشت مرکز حیاتی استان ارزیابی شد تا از قابلیت راه‌اندازی و تأمین برق مورد نیاز این مراکز هنگام بروز خاموشی اطمینان حاصل شود.

این تجهیزات در شرایطی مانند حوادث طبیعی، بحران‌های پیش‌بینی‌نشده و سایر رخدادهایی که ممکن است موجب اختلال در شبکه برق‌رسانی شوند، وظیفه تأمین برق پشتیبان و جلوگیری از توقف فعالیت مراکز ضروری را بر عهده دارند.

بالاکتفی همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی، صرفه‌جویی را یکی از راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از بروز بحران‌های انرژی عنوان کرد.

هدف از اجرای این رزمایش، سنجش میزان آمادگی مراکز حیاتی، شناسایی نقاط ضعف احتمالی و اطمینان از تداوم ارائه خدمات ضروری به شهروندان در زمان بروز شرایط بحرانی اعلام شده است.