به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان در پی اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر صنعتی از یکی از استان‌های مرکزی به داخل لرستان توسط یکی از سرشبکه‌های تهیه و توزیع مواد مخدر مطلع شدند.

وی افزود: فرد موردنظر از مجرمان سابقه‌دار و تحت تعقیب پلیس بود که مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، خودرو و هویت وی را شناسایی و به محض ورود به محورهای مواصلاتی استان برای توقیف آن وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی لرستان ادامه داد: راننده خودرو با مشاهده مأموران و صدور فرمان ایست قصد فرار داشت که پس از تعقیب و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، خودروی حامل مواد مخدر متوقف و متهم دستگیر شد.

هاشمی‌فر با اشاره به کشفیات این عملیات بیان کرد: در بازرسی از خودروی توقیفی، ۶ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شامل سه کیلوگرم هروئین و سه کیلوگرم شیشه، به همراه حدود ۵۰۰ حبه قرص روان‌گردان کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به مقر انتظامی منتقل شد و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.