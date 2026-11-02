به گزارش خبرنگار مهر، ابوعلی مهدیزاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در شهرستان نور، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای مطلوب برنامه‌های اجتماعی و حمایتی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: تعامل با فرمانداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط باید با هدف نظارت دقیق‌تر و رفع مسائل احتمالی در روند اجرای این طرح دنبال شود.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین همکاری با پرسشگران طرح شیوع‌شناسی اعتیاد در محیط‌های کارگری را ضروری دانست و بر فراهم کردن زمینه اجرای دقیق این طرح تأکید کرد.

مهدیزاده در ادامه با اشاره به اجرای طرح «نبض محله» افزود: همکاری با هیئت ورزش کارگری و انجمن کشتی شهرستان‌ها برای برگزاری مسابقات کشتی خردسالان و نونهالان جامعه کار و تلاش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی آماده‌سازی مقدمات برگزاری جشنواره امتنان را از دیگر برنامه‌های پیش‌روی حوزه اجتماعی برشمرد و خواستار برنامه‌ریزی به‌موقع برای اجرای این جشنواره پس از ابلاغ رسمی به استان‌ها شد.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه رفع سوءتغذیه کودکان اشاره کرد و گفت: پیگیری این برنامه با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط و بر اساس آخرین شیوه‌نامه ابلاغی باید با جدیت انجام شود.

وی با تشریح سازوکار استفاده از حمایت‌های این برنامه خاطرنشان کرد: خانوارهای مشمول ابتدا باید اعتبار اختصاص‌یافته برای رفع سوءتغذیه را مصرف کنند تا امکان استفاده از اعتبار کالابرگ برای آنان فراهم شود.

مهدیزاده همچنین بر رعایت نظم اداری، تسریع در پاسخگویی به مکاتبات و ارائه گزارش عملکرد در مهلت‌های تعیین‌شده تأکید کرد و برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مطابق با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را خواستار شد.

وی در پایان، اجرای منظم برنامه‌های اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و آموزشی را از الزامات ارتقای رفاه و سلامت اجتماعی جامعه کار و تلاش استان دانست و بر تقویت همکاری و تعامل میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.