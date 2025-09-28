نقشه راه «معیشت پایدار» در کردستان؛ از تزریق تسهیلات تا توزیع کالا برگ

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در چند سال اخیر، معیشت و رفاه اجتماعی یکی از چالشهای بزرگ در استانهای مختلف کشور بهویژه در کردستان بوده است، نوسانات قیمتها، فشارهای تورمی، و مشکلات اقتصادی باعث شده تا بسیاری از خانوارها بهویژه اقشار کمدرآمد با مشکلات عدیدهای در تأمین حداقلهای زندگی روبهرو شوند.
در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان بهمنظور حمایت از مردم و ایجاد شرایط بهبود معیشت، برنامهها و طرحهای مختلفی را در دست اجرا دارد.
برهان صلواتی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر از برنامهها و اقدامات وزارتخانه در راستای کاهش فشار اقتصادی و ارتقا رفاه اجتماعی مردم کردستان سخن گفته است.
۱. با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تأمین معیشت پایدار مردم، چه اقداماتی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان در حال انجام است؟
بهمنظور ارتقا معیشت مردم و ایجاد فرصتهای شغلی در حوزه کسبوکارهای خرد و خانگی، در سال ۱۴۰۳ (منتهی به تیرماه ۱۴۰۴)، مبلغ ۱۱۴ میلیارد تومان با هدف ایجاد ۱۵۲۴ فرصت شغلی، بهعنوان تسهیلات اشتغالزایی کمبهره پرداخت شده است.
همچنین، در راستای ایجاد اشتغال و تأمین معیشت خانوارها، تعاونیهایی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعتی، معدن، دامداری و خدمات تشکیل شده است.
طرح کالابرگ الکترونیکی: تعداد مشمولان طرح در استان بیش از ۴۸۱ هزار خانوار با جمعیت یک میلیون و ۳۹۰ هزار نفر، مبلغ اعتبار تخصیصیافته از طرف دولت ۱۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان و تعداد تراکنشها ۹۷۰ هزار و ۶۱۲ تراکنش موفق در قالب ۴۸۶ هزار خانوار است.
طرح ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (یسنا): مشمولین این طرح در استان کردستان تعداد ۴۶ هزار و ۸۰۰ مادر هستند که در سه نوبت در سال ۱۴۰۳، جمعاً مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای خرید بستههای رایگان از فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی به مشمولین پرداخت شده است.
طرح سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال: میزان اعتبار شارژ شده برای مشمولین ۵ دهک اول درآمدی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و برای دهکهای ۶ و ۷: ۶۶۰ هزار تومان است و تعداد مشمولان طرح سوءتغذیه در سطح استان دو هزار و ۵۲۴ خانوار هستند.
اقلام سبد غذایی قابل خرید در این طرح شامل شیر، ماست پاستوریزه، پنیر، گوشت گوساله، گوشت مرغ، تخممرغ، برنج ایرانی، ماکارونی، روغن مایع، خرما، سیب، هویج، کدو سبز، گوجهفرنگی، پیاز، عدس و مغزدانهها است.
طرح کالابرگ سبد مادران (یسنا) نیز برای مادران باردار که تا دیماه ۱۴۰۳ پرونده مراقبت بارداری در شبکه بهداشت کشور تشکیل دادهاند و مادران دارای فرزند زیر دو سال (شیرخوار) در دهکهای درآمدی یک تا هفت اجرا میشود.
برای هر مادر مبلغ یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان برای دو ماه بهمن و اسفند در حساب ۳۷ هزار سرپرست خانوار شارژ شده و قابل استفاده برای خرید بستههای بهداشتی و سبد غذایی تا پایان فروردینماه است.
چنانچه مواردی از مادران دارای فرزند زیر دو سال در دهکهای ۱ تا ۷ شارژ نداشتهاند، میتوانند پس از اطمینان از دهک خود از طریق سایت حمایت یا با شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ پیگیری کنند.
مرحله یازدهم برنامه رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال نیز در اواخر اسفندماه سال قبل بهصورت همزمان با حفظ مانده اعتبار مراحل گذشته، برای خرید ۱۶ قلم کالای اساسی مورد نیاز برای بهبود تغذیه کودکان مشمول در بستر طرح ملی کالابرگ الکترونیکی شارژ شد.
اعتبار تخصیصیافته ماهانه برای خانوارهای دهکهای ۱ تا ۵، مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و برای دهکهای ۶ و ۷، مبلغ ۶۶۰ هزار تومان بوده که تعداد مشمولین طرح در مجموع دو هزار و ۶۰۹ کودک در سطح استان بوده است.
۲. طرح کالابرگ الکترونیکی در چه مرحلهای از اجرا در کردستان قرار دارد و چه جامعه هدفی را پوشش میدهد؟ تاکنون چند مرحله و به چند خانوار پرداخت شده است؟
مرحله چهارم طرح کالابرگ در استان کردستان در حال حاضر برای جامعه هدف ۳ دهک اول درآمدی در حال اجراست، مبلغ اعتبار برای هر یک از اعضای خانوار در دهکهای اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و در دهکهای چهار تا هفت ۳۰۰ هزار تومان است.
تاکنون چهار مرحله از این طرح اجرا شده است و ۴۸۱ هزار خانوار با جمعیت ۱ میلیون و ۳۹۱ هزار نفر از خدمات این طرح در استان کردستان بهرهمند شدهاند.
۳. چگونه میتوان از ظرفیت تعاونیهای کارگری و کارفرمایی برای تقویت بازار و کاهش فشار معیشتی بر خانوادهها بهره گرفت؟
قراردادهای کوتاهمدت و مشکلات مربوط به اخراج یا عدم تمدید بیمه؛ قراردادهای موقت و امکان اخراج کارگران بدون اطلاع قبلی و قطع بیمه، فشار روانی زیادی به کارگران و خانوادههای آنان وارد میکند.
نمایندگی و حمایت حقوقی که تشکلهای کارگری و کارفرمایی میتوانند بهعنوان نمایندگان کارگران در مذاکرات دستمزد و شرایط کاری، از حقوق آنان دفاع کنند و بهاینترتیب شرایط بهتری برای کارگران ایجاد کنند و همچنین، تشکلهای کارفرمایی میتوانند در حمایت از کسبوکارها نقشآفرینی کنند.
آموزش و توانمندسازی شامل آموزش مهارتهای فنی و حرفهای برای کارگران میتواند به افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت تولید کمک کند. همچنین، تشکلها میتوانند برنامههایی برای ارتقای دانش مدیریت منابع مالی برگزار کنند.
تشویق به تولید داخلی و مصرف پایدار به گونهای که حمایت از تولید داخلی و ارتقای کیفیت کالاها به تقویت اقتصاد ملی کمک میکند و کارگران نیز با مصرف کالاهای داخلی میتوانند در چرخه تولید و اشتغال مشارکت کنند.
مشارکت در سیاستگذاریها: تشکلها میتوانند در تدوین سیاستهای حمایتی برای کاهش هزینههای درمان، مسکن و آموزش خانوادهها تأثیرگذار باشند.
۴.و ضعیت امنیت شغلی و سطح درآمد خانوارهای کارگری در استان چگونه ارزیابی میشود و چه اقداماتی برای بهبود آن در دستور کار است؟
تورم بالا، نوسانات قیمت و افزایش هزینهها در بخش تولید و خدمات مشکلات زیادی برای جامعه کارفرمایی و بهویژه قشر کارگری ایجاد کرده و باعث کاهش قدرت خرید حداقلهای زندگی این خانوارها شده است.
بهترین راه برای بهبود وضعیت زندگی و امنیت شغلی کارگران، اصلاح قانون کار بهویژه محدود کردن قراردادهای موقت، تضمین بیمه کامل و برخورداری از بیمههای درمان، بیکاری و بازنشستگی است، همچنین افزایش دستمزدها متناسب با تورم و آموزش و توانمندسازی نیروی کار در سطح جامعه از دیگر اقدامات مهم است.
۵. نقش وزارتخانه شما در همکاری با سایر نهادهای اجرایی برای کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی چیست؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان نهادی که مستقیماً با معیشت و رفاه اقشار مختلف جامعه در ارتباط است، نقش مهمی در هماهنگی بینبخشی برای کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی ایفا میکند، این نقش از طریق مکانیزمهای زیر انجام میشود.
سیاستهای حمایت اجتماعی و تنظیم بازار کار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اجرای برنامههای حمایتی نظیر یارانهها و برنامههای اشتغالزایی، به حفظ قدرت خرید خانوارها کمک کرده و از فشار تقاضا در بازار میکاهد.
همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان: وزارتخانه با ارائه دادههای دقیق از وضعیت معیشتی خانوارها، به وزارت صنعت کمک میکند تا سیاستهای توزیع و قیمتگذاری کالاهای اساسی را تنظیم کند.
هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی: در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی و جلوگیری از احتکار و کنترل قیمتها، وزارت تعاون همکاری نزدیکی با وزارت جهاد کشاورزی دارد.
تعامل با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی: این وزارتخانه با ارائه تحلیلهای دقیق از اثرات تورم بر زندگی مردم، در تعیین سیاستهای پولی و مالی مانند نرخ بهره و کنترل نقدینگی مشارکت میکند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رصد مستمر شاخصهای فقر، نابرابری و قدرت خرید خانوارها، میتواند هشدارهای لازم را درباره فشارهای تورمی به دستگاههای مسئول ارائه دهد و در طراحی سیاستهای کنترل تورم مشارکت کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان پل ارتباطی بین سیاستهای اقتصادی و رفاه اجتماعی، نقش کلیدی در هماهنگی بین نهادهای اجرایی برای کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی دارد. این نقش از طریق ارائه دادههای اجتماعی، اجرای برنامههای حمایتی، تنظیم بازار کار و استفاده از ظرفیت تعاونیها محقق میشود. بدون همکاری این وزارتخانه، سیاستهای کنترل قیمت ممکن است به نیازهای واقعی جامعه توجه کافی نداشته باشد و اثرگذاری لازم را کسب نکند.
