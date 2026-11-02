به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، سامانه پیشنهادی مذکور «ابرعامل» نام دارد و هدف آن برطرف کردن محدودیت‌های فزاینده خودکارسازی هوش مصنوعی است. عامل‌های هوش مصنوعی هر روز توانمندتر می‌شوند و مدیریت چند عامل به‌طور همزمان، نیازمند توجه انسانی زیادی است. این پیشنهاد در حالی ارائه شده که رقابت بین دیپ‌سیک و همتایان آمریکایی‌اش یعنی اوپن‌آی‌وی و آنتروپیک برای توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی جهت انجام وظایف پیچیده مهندسی نرم‌افزاری شدیدتر می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود نسل آینده دستیارهای کدنویسی به‌جای پاسخ دادن به پرامپت‌های جداگانه، فعالیت‌های کاری را مدیریت کنند، نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان دهند و چند عملیات را با دخالت محدود هماهنگ کنند.

دیپ‌سیک استدلال می‌کند توانمندی‌های در حال افزایش مدل‌های هوش مصنوعی، به عامل‌های هوش مصنوعی توان داده است فعالیت‌های مختلف، از مدیریت تقویم و ارائه پیش‌نویس ایمیل گرفته تا آماده‌سازی گزارش و نوشتن نرم‌افزار را خودکار کنند. با این وجود، هماهنگ کردن عامل‌های هوش مصنوعی کار سختی است؛ زیرا انسان‌ها باید وظایف را محول کنند، ناظر بر پیشرفت باشند و اختلافات بین خروجی‌ها را برطرف کنند.

تیم این پروژه تخمین می‌زند یک فرد به‌طور معمول فقط بتواند بر سه تا پنج عامل هوش مصنوعی فعال در یک زمان نظارت کند. این امر یک محدودیت عملیاتی برای شیوه فعالیت سازمان‌ها ایجاد می‌کند. در همین راستا، «ابرعامل» پیشنهادی برای برطرف کردن این محدودیت از طریق یک سیستم هماهنگی مرکزی فعالیت می‌کند. این سیستم، وظایف بزرگ‌تر را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کرده و آن‌ها را میان چند عامل که به‌طور موازی فعالیت می‌کنند توزیع می‌کند و همزمان، پیشرفت انجام کارها را بدون نیاز به نظارت مداوم فرد انسانی در جلسات جداگانه رصد می‌کند.

همچنین این سیستم به‌جای منتظر ماندن برای دستورات واضح و شفاف، به‌گونه‌ای طراحی شده است که بتواند به رویدادها واکنش نشان دهد.