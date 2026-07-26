دیپ سیک جمع آوری سرمایه را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیپ سیک به طور شفاهی به سرمایه گذاران بالقوه اعلام کرد آنها توافقنامه های سرمایه گذاری را در روزهای آینده امضا نمی کنند. این شرکت احتمالا فرایند جذب سرمایه را در تاریخ بعدی از سر خواهد گرفت.

این شرکت هوش مصنوعی مستقر در هانگژو پس از برگزاری موفق نخستین دور جذب سرمایه به مبلغ 7.4 میلیارد دلار،تصمیم دارد دور تازه جمع آوری سرمایه به ارزش حدود 500 میلیارد یوان، معادل 74 میلیارد دلار را آغاز کند.

بر اساس اخبار ، یکی از دلایل توقف این فرایند، نارضایتی لیانگ ونفنگ، بنیان‌گذار دیپ‌سیک، از انتشار گزارش‌هایی در فضای مجازی درباره اظهاراتی بوده است که او در جریان نخستین دور جذب سرمایه این استارت اپ با سرمایه‌گذاران مطرح کرده بود.

خبرگزاری رویترز هفته قبل گزارش داده بود دیپ سیک مذاکرات اولیه‌ای را درباره عرضه اولیه سهام در بازار «استار» (STAR) شانگهای، که الگویی مشابه نزدک دارد را آغاز کرده است.