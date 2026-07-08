دیپ سیک تراشه ساز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام اتکا به تراشه های انویدیا و هواوی را که برای آموزش و فعالسازی مدل های هوش مصنوعی جهانی این شرکت به کار می رود، کاهش می دهد.

تراشه مذکور برای استنتاج، مرحله ای در رایانش هوش مصنوعی که در آن مدل های آموزش دیده پاسخ هایی برای کاربران تولید می کنند و نه برای آموزش مدل های جدید به کار می رود.

اگر چنین تلاشی موفقیت آمیز باشد، گسترش فعالیت دیپ سیک در توسعه نیمه رسانا تغییر استراتژیک بزرگی خواهد بود برای شرکتی که پیشرو صنعت هوش مصنوعی در چین به حساب می آید و این اتفاق احتمالا به چالش ای پیش روی هواوی می افزاید.

به نوشته انگجت، شرکت چینی دیپ سیک هم اکنون در حال مذاکره با شرکای تولید کننده است و بی سروصدا استخدام مهندسان برای پشتیبانی از این اقدام را آغاز کرده است. البته با توجه به ممنوعیت های وارداتی و صادراتی مختلف فناوری دیپ سیک خارج از چین مشاهده نخواهد شد.