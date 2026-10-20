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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

دیپ سیک در نهادهای غیرنظامی آمریکایی ممنوع شد

دیپ سیک در نهادهای غیرنظامی آمریکایی ممنوع شد

وزارت امنیت میهن آمریکا محدودیت هایی فراگیر برای جلوگیری از به کارگیری هوش مصنوعی چینی «دیپ سیک» در آژانس های غیرنظامی فدرال و سیستم های فناوری اطلاعاتشان وضع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای که در روزنامه رسمی دولت فدرال (Federal Register) منتشر شد، اعلام کرد استفاده از دیپ سیک ممکن است خطراتی همراه داشته باشد از جمله ریسک انتقال داده های حساس کارمندان دولت آمریکا و فروشندگان به دولت چین. آژانس های غیرنظامی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست یا کمیسیون فدرال ارتباطات نباید از هیچ یک از محصولات دیپ سیک استفاده کنند و همچنین باید هرگونه محصول مرتبط فعلی را نیز حذف کنند. وزارت امنیت میهن آمریکا در اطلاعیه خود اعلام کرد مدل های دیپ سیک ممکن است حاوی بدافزار یا دیگر شکاف های امنیتی باشند. همچنین طبق این اطلاعیه دیپ سیک از شرکت در هر گونه قرارداد دولت فدرال منع شده است.

دستور این وزارتخانه در حالی اعلام کرده که شرکت هوش مصنوعی چینی V۴.۱Flash-۱۰۱۷، جدیدترین مدل خود را عرضه می کند. دیپ سیک این مدل را هوشمندتر، سریع تر و کارآمدتر معرفی کرده است.

البته این نخستین باری نیست که شرکت مذکور با دولت آمریکا دچار چالش می شود، به خصوص در زمانیکه مدل های هوش مصنوعی ارزان تر آن رقابت با مدل های مشابه چت جی پی تی یا جمینای را آغاز کرده اند.

دو عضو کنگره آمریکا سال گذشته میلادی لایحه ای پیشنهاد کردند تا چت بات دیپ سیک را روی دستگاه های دولتی ممنوع کنند.

کد مطلب 6983620

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