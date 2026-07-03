رقیب چینی جدید اوپن ای آی و آنتروپیک از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بعد از آنکه در اوایل سال گذشته میلادی بازارها را با مدل های ارزان قیمت اما قدرتمند خود شوکه کرد، مصرف کنندگان سراسرجهان با یک انتخاب روبرو شدند. محصولات چینی با قیمت پایین تر و قابلیت های کمتر یا ابزارهای اوپن ای آی و آنتروپیک که میلیاردها دلار صرف توسعه آن شده بود.

در این میان استارت آپ چینی Z. ai یک مدل به نام GLM-5.2 را ماه گذشته ارائه کرد.

مدل GLM-5.2 با قابلیت‌های کدنویسی و عاملیت خود، یعنی توانایی انجام وظایف پیچیده با حداقل دستورالعمل ، در سیلیکون‌ولی سروصدا به پا کرده است. این قابلیت‌ با کسری از هزینه، تقریباً با محصولات پیشرو آمریکایی رقابت می‌کنند.

میزان استفاده از این مدل هوش مصنوعی در پلتفرم های طرف ثالث توسعه دهنده هوش مصنوعی به سرعت بالا رفت و اکنون بالاتر از مدل های آنتروپیک قرار دارد. از سوی دیگر مدیران ارشد پلتفرم های ابر رایانشی داده مانند سریدار رامازوامی از قابلیت های آن تمجید کرده اند.

دیوید ساکس تزار هوش مصنوعی سابق دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این باره گفت: ما اکنون یک مدل هوش مصنوعی چینی داریم که به اندازه مدل های فعلی آنتروپیک و اوپن ای آی خوب است.

این قابلیت ها سبب شده مدل چینی مذکور در مرکز گمانه زنی های فزاینده درباره آن باشد که آیا در نهایت چین می تواند در رقابت هوش مصنوعی به پای آمریکا برسد یاخیر.

این در حالی است که مدیران حوزه فناوری هشدار می‌دهند رویکرد غیرقابل‌پیش‌بینی دولت آمریکا در وضع مقررات برای این صنعت، ممکن است برتری این کشور در این فناوری پیشرو مذکور را به خطر بیندازد.

ساکس در یک پادکست درباره مدل GLM-5.2 گفت: این مدل تنها اندکی پایین‌تر از اوپوس 4.8 محصول آنتروپیک و هم‌تراز با چت جی پی تی5.5 اوپن ای آی قرار دارد.

وی افزود: ما نمی‌توانیم دست به اقداماتی بزنیم که باعث کند شدن روند کار شرکت‌هایمان شود.

به گفته برخی کارشناسان، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی آنتروپیک و تأخیر در عرضه عمومی جدیدترین مدل اوپن ای آی یعنی چت جی پی تی5.6، تقاضای جهانی برای این مدل چینی را افزایش داده است.

استقبال جهانی مثبت از GLM-5.2 همچنین نشان‌دهنده افزایش تمایل به توسعه مدل‌های متن‌بازو ارزان‌تر است. زیرا کسب‌وکارها از هزینه‌های فزاینده و اغلب غیرقابل‌پیش‌بینیِ استفاده از هوش مصنوعی برای انجام وظایف آسیب دیده‌اند.