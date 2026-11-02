به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی ملا نوری رئیس ستاد کانون های فرنگی هنری مساجد در نشست خبری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان با قدردانی از عوامل و دست‌اندرکاران این رویداد، بر ضرورت بازگشت مسجد به جایگاه محوری خود در فعالیت‌های قرآنی، فرهنگی، هنری، آموزشی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ گروه در مراحل مختلف مسابقات گفت شکل‌گیری هر یک از این گروه‌ها حاصل تلاش مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، مسئولان شهرستانی و استانی و مجموعه‌ای از فعالان قرآنی است که از سطح محله و مسجد تا مرحله ملی درگیر برگزاری این رویداد بوده‌اند.

مسجد باید محور فعالیت باشد

ملا نوری نخستین محور مورد تأکید خود را مسجدمحوری عنوان کرد و گفت: اصالت کار با مسجد است و کانون فرهنگی هنری باید به‌عنوان مکمل مسجد و دستیار فرهنگی امام جماعت عمل کند.

وی افزود: هدف این نیست که در کنار مسجد مرکزی مستقل ساخته شود و فعالیت‌های فرهنگی از مسجد جدا شود، بلکه باید کارکردهای تاریخی مسجد در حوزه‌های مختلف دوباره تقویت شود.

ملانوری با اشاره به نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس گفت: در مقاطعی از این ظرفیت غفلت شد، اما تحولات سال‌های اخیر بار دیگر اهمیت نقش محوری مسجد را به ما یادآوری کرده است.

۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری در کنار مساجد فعال‌اند

ملا نوری با اشاره به فعالیت بیش از ۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری مسجد در کشور گفت این کانون‌ها مأموریت‌هایی در حوزه فرهنگ، کتاب و کتاب‌خوانی، فعالیت‌های قرآنی، هنر و رسانه دارند.

وی افزود: در حوزه هنر، سرود و نمایش از محورهای اصلی فعالیت است و در حوزه رسانه نیز مأموریت‌های تازه‌ای برای تربیت خبرنگاران مسجدی، ایجاد شبکه‌های رسانه‌ای و تولید محتوای مناسب تعریف شده است.

رئیس ستاد کانون های فرنگی هنری مساجد تأکید کرد این مأموریت‌ها فقط به مساجدی که کانون فرهنگی دارند محدود نمی‌شود و نگاه کلان این است که ظرفیت رسانه‌ای همه مساجد کشور تقویت شود.

مسابقات مدهامتان ویژه بچه‌های مسجد است

ملا نوری با اشاره به رویکرد دوره هجدهم مسابقات گفت: این رقابت‌ها به‌طور مشخص برای اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد طراحی شده است.

وی توضیح داد: از دوره هفدهم، تمرکز مسابقات بر حضور اعضای واقعی مساجد و شکل‌گیری گروه‌های تیمی قرار گرفت و در دوره جدید نیز این رویکرد ادامه یافته است.

رئیس ستاد کانون های فرنگی هنری مساجد افزود با توجه به برخی محدودیت‌های مساجد کوچک، امسال این امکان فراهم شده که در شرایط مشخص، بخشی از اعضای یک تیم از مساجد همجوار انتخاب شوند، اما اصل بر این است که شرکت‌کنندگان از بدنه فعال مسجد باشند.

فعالیت فرهنگی در مسجد نباید غیرحرفه‌ای باشد

وی به ضرورت حرفه‌ای شدن فعالیت‌های مسجدی اشاره کرد و گفت: نباید چنین تصوری شکل بگیرد که کار حرفه‌ای فقط در بیرون از مسجد اتفاق می‌افتد و فعالیت هنری یا قرآنی در مسجد سطحی یا آماتور است.

یکی از محورهای مهم سخنان ملا نوری، ضرورت حرفه‌ای شدن فعالیت‌های مسجدی افزود: بسیاری از قله‌های قرآنی کشور مسیر خود را از همین مساجد و محافل قرآنی خانگی آغاز کرده‌اند و باید دوباره این ظرفیت حرفه‌ای به مسجد بازگردد.

ملا نوری با اشاره به استفاده از داوران شاخص و تعیین استانداردهای مشخص در مسابقات مدهامتان گفت تلاش شده سطح داوری و ارزیابی آثار به شکل جدی ارتقا پیدا کند و شرکت‌کنندگان بر اساس شاخص‌های حرفه‌ای سنجیده شوند.

برای فعالیت‌های فرهنگی شوراهای تخصصی تشکیل شده است

وی همچنین از تشکیل شوراهای تخصصی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری خبر داد و گفت برای حوزه‌هایی مانند تئاتر، رسانه و فعالیت‌های قرآنی، شوراهای فنی و علمی با حضور استادان و کارشناسان شکل گرفته است.

ملا نوری با تأکید بر اینکه هر فعالیت هنری در مسجد باید متناسب با اقتضائات این فضا طراحی شود، بیان کرد: برای مثال در حوزه موسیقی، برخی قالب‌های متناسب با فضای مسجد مانند مناجات‌خوانی، سحرخوانی و چاوشی‌خوانی ظرفیت احیا و توسعه دارند و می‌توان آن‌ها را به‌صورت حرفه‌ای دنبال کرد.

مسجد باید محل آموزش زندگی باشد

ملا نوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسجد باید به محلی برای آموزش زندگی تبدیل شود و فعالیت‌های آن فقط به عبادت رسمی محدود نباشد.

وی افزود: مسجد باید در حوزه قرآن، ورزش، فعالیت اجتماعی، مشاوره، آموزش و دانش‌افزایی نقش داشته باشد و به قلب تپنده محله تبدیل شود.

در بخش پایانی نشست خبری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان، حجت‌الاسلام ملا نوری و قره‌شیخلو درباره سطح فنی مسابقات، استعدادیابی قرآنی در مساجد و نحوه بهره‌گیری از ظرفیت قاریان برای ارتقای فعالیت‌های قرآنی توضیحاتی ارائه کردند.

در این بخش، یکی از پرسش‌های اصلی درباره این بود که آیا شرکت‌کنندگان مسابقات مدهامتان می‌توانند در آینده به سطح رقابت‌های حرفه‌ای، ملی و بین‌المللی برسند و چه سازوکاری برای شناسایی و پرورش این استعدادها در مساجد وجود دارد.

ایجاد شبکه دسترسی مساجد به قاریان

ملا نوری با اشاره به طرح مسجد، پایگاه قرآن گفت بخشی از ظرفیت‌های موجود در سامانه بچه‌های مسجد به ایجاد ارتباط میان مساجد و قاریان اختصاص یافته است.

وی توضیح داد در این سامانه امکان ثبت اطلاعات قاریان فراهم شده و هر قاری می‌تواند مشخصات، شرایط حضور، محدوده جغرافیایی فعالیت و زمان‌هایی را که امکان شرکت در محافل قرآنی دارد، اعلام کند. در مقابل، مسئولان مساجد نیز می‌توانند بر اساس نیاز خود برای برگزاری محافل تلاوت، از قاریان موجود در این شبکه دعوت کنند.

ملا نوری این سازوکار را نوعی شبکه عملیاتی برای ارتباط میان ظرفیت‌های قرآنی و مساجد دانست و گفت هدف این است که مسجدی که در حال حاضر قاری خوش‌خوان یا ظرفیت حرفه‌ای در اختیار ندارد، از این امکان محروم نماند.

قاریان می‌توانند میان مساجد مختلف حضور پیدا کنند

وی افزود: در مواردی که یک مسجد از ظرفیت مناسب قرآنی برخوردار نیست، می‌توان از قاریان مساجد همجوار، شهرهای نزدیک یا مرکز شهرستان استفاده کرد.

به گفته او، این نگاه باعث می‌شود ظرفیت‌های قرآنی در یک نقطه محدود نمانند و مساجد مختلف بتوانند برای تقویت محافل قرآنی خود از شبکه قاریان بهره ببرند.

ملا نوری همچنین تأکید کرد: هدف صرفاً برگزاری کلاس‌های رسمی آموزشی نیست، بلکه بخشی از رویکرد مسجد، پایگاه قرآن به حضور قاری خوش‌خوان در میان مردم و ایجاد انس با قرآن از طریق تلاوت زیبا اختصاص دارد.

مدهامتان فقط برای حرفه‌ای‌ها نیست

در ادامه، قره‌شیخلو با اشاره به سطح مسابقات مدهامتان یکی از ویژگی‌های این رقابت را نگاه فراگیر آن به جامعه قرآنی دانست و افزود: این مسابقات صرفاً به افرادی که از قبل در سطح کاملاً حرفه‌ای فعالیت دارند محدود نشده و تلاش شده استعدادهایی با سطوح مختلف نیز امکان حضور و رقابت داشته باشند.

قره‌شیخلو گفت: در این مسابقات همه ظرفیت‌های قرآنی دیده شده‌اند. قرار نیست فقط کسانی که از ابتدا در سطح درجه یک هستند شرکت کنند؛ افرادی که هنوز در مراحل ابتدایی‌تر یا میانی قرار دارند نیز فرصت حضور دارند.

از مسابقات مسجدی تا سطح ملی و بین‌المللی

رئیس ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور تأکید کرد تجربه دوره‌های گذشته نشان داده برخی شرکت‌کنندگان این رقابت‌ها در ادامه مسیر توانسته‌اند در مسابقات حرفه‌ای‌تر و حتی در سطوح ملی و بین‌المللی نیز خود را نشان دهند.

وی تصریح کرد: موضوع بیانگر آن است که مسابقات مسجدی می‌توانند نقطه آغاز مسیر حرفه‌ای یک استعداد قرآنی باشند، هرچند مأموریت اصلی مدهامتان صرفاً تولید قهرمان مسابقات نیست.

قره شیخلو افزود: هدف این است که دامنه وسیع‌تری از نوجوانان و جوانان مسجدی وارد فعالیت‌های قرآنی شوند و در ادامه، استعدادهای شاخص امکان رشد و حضور در مراحل بالاتر را پیدا کنند.

استعدادیابی در دل فعالیت‌های مسجدی

مسئولان برگزاری مسابقات تأکید کردند استعدادیابی زمانی مؤثر خواهد بود که فعالیت قرآنی به‌طور مستمر در مسجد جریان داشته باشد. بر همین اساس، برگزاری محافل تلاوت، دسترسی به قاریان باتجربه، حضور در رقابت‌های گروهی و امکان ارزیابی توسط داوران حرفه‌ای می‌تواند مسیر شناسایی استعدادها را هموارتر کند. همچنین ساختار گروهی مسابقات مدهامتان این امکان را فراهم کرده است که استعدادهای مختلف در رشته‌هایی مانند تلاوت، حفظ، اذان و دیگر فعالیت‌های مرتبط با قرآن در کنار یکدیگر دیده شوند و صرفاً یک رشته خاص معیار سنجش توان قرآنی نوجوانان و جوانان نباشد.