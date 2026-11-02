به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، پیش از ظهر دوشنبه به نمایندگی از انجمن تکریم مفاخر تعلیم‌وتربیت ایران در آیین تکریم پیشکسوتان و مفاخر تعلیم‌وتربیت کشور سخن گفت و هدف از تأسیس این انجمن را پاسداشت، انتقال و اشاعه میراث گرانقدر آموزش و پرورش ایران عنوان کرد.

رضوان حکیم‌زاده، با بیان اینکه میراث تعلیم‌وتربیت کشور تنها به کتاب‌ها و اسناد رسمی محدود نمی‌شود، گفت: بخش مهمی از این میراث در اندیشه‌ها و تجربه‌های پیشگامان این عرصه نهفته است.

به گفته وی، انجمن تکریم مفاخر تعلیم‌وتربیت می‌کوشد میان این اندیشه‌های نظری و فعالیت‌های عملی، از مدرسه‌سازی و تربیت معلم تا همه اقدامات نیک و خیرخواهانه‌ای که به اعتلای تعلیم‌وتربیت کشور کمک کرده، پیوند برقرار کند.

دانایی؛ پشتوانه ایستادگی ایران

حکیم‌زاده با اشاره به تمدن ایرانی ـ اسلامی گفت: ایران در طول تاریخ به دانایی، دادگری و دلاوری شهره بوده و به پشتوانه قدرت دانش‌بنیان، در برابر متجاوزان ایستاده و با مقاومت و سرافرازی حفظ شده است.

او افزود: جامعه مدیون پیشکسوتان آموزش عمومی است که با مدرسه‌سازی، راه‌اندازی مدارس و تداوم برنامه‌های آموزشی و تربیتی، فرزندان شایسته‌ای برای ایران پروراندند.

فراخوان به همکاری همگانی

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه حفظ این میراث کار یک انجمن نیست، تصریح کرد: دانشگاهیان، فرهنگیان و صاحبان صنایع باید دست‌به‌دست هم دهند.

او یادآور شد هر بزرگ‌مرد و دولتمردی که توانسته به جامعه خود خدمت کند، روزی با دست یک معلم از کلاس اول و الفبا آغاز کرده است.