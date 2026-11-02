به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، رضوان حکیم‌زاده، در مراسم افتتاح انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت ایران در فرهنگستان علوم، با اشاره به ضرورت حفظ و انتقال میراث ارزشمند تعلیم و تربیت کشور اظهار کرد: انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت ایران با هدف شناسایی، معرفی و پاسداشت اندیشه‌ها و خدمات ماندگار شخصیت‌هایی شکل گرفته است که در طول تاریخ، با تلاش‌های علمی، فرهنگی و تربیتی خود در مسیر رشد و اعتلای ایران نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تاریخ تمدن ایرانی ـ اسلامی همواره با سه مؤلفه دانایی، دادگری و دلاوری پیوند خورده است، افزود: ایران در طول تاریخ به پشتوانه قدرت دانش‌بنیان، سرمایه‌های انسانی و فرهنگ غنی خود توانسته در برابر تجاوزها و تهدیدها ایستادگی کند و با مقاومت و سرافرازی، هویت و استقلال خود را حفظ کند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد: بخش مهمی از این ایستادگی و سربلندی، مرهون تلاش معلمانی است که با تأسیس مدارس، گسترش آموزش عمومی و استمرار فعالیت‌های تربیتی، نسل‌هایی دانا، توانمند و مسئولیت‌پذیر برای آینده کشور پرورش داده‌اند.

وی با اشاره به گستردگی میراث تعلیم و تربیت ایران تصریح کرد: این میراث ارزشمند تنها به فعالیت‌های آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اندیشه‌های بلند تربیتی، اقدامات ماندگار در مدرسه‌سازی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری در خدمت آموزش و تربیت، تربیت معلمان و جلوه‌های متنوع نیک‌اندیشی و خدمت به نسل‌های آینده را در بر می‌گیرد.

مدیرعامل انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت ایران با تأکید بر ضرورت مشارکت جمعی در تحقق اهداف این انجمن گفت: پاسداشت مفاخر تعلیم و تربیت، مسئولیت یک انجمن یا نهاد خاص نیست؛ بلکه دانشگاهیان، فرهنگیان، صاحبان صنایع و همه علاقه‌مندان به پیشرفت کشور باید در این مسیر همراه شوند تا خدمات ارزشمند پیشگامان آموزش و پرورش به فراموشی سپرده نشود.

حکیم‌زاده خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم که هر شخصیت برجسته و هر دولتمردی که توانسته منشأ خدمت و اثرگذاری در جامعه باشد، روزی در کلاس درس و به دست یک معلم، نخستین گام‌های آموختن الفبای خرد و دانایی را برداشته است.