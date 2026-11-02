به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران، رویدادهای طراحی بازی «گیم‌لب» در سومین هفته برگزاری، در چارچوب سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران، در دانشگاه‌های تهران، علم و فرهنگ و سیستان و بلوچستان برگزار شد. این رویدادها پیش‌تر در دانشگاه‌های الزهرا (س)، علم و صنعت ایران، هنر اسلامی تبریز، بیرجند، گیلان، خلیج فارس بوشهر، فردوسی مشهد، شهرکرد و صنعتی نوشیروانی بابل نیز برگزار شده بود.

رویدادهای کارگاهی ـ آموزشی «گیم‌لب» با مشارکت تشکل‌های دانشجویی و با هدف شناسایی و توانمندسازی ایده‌پردازان و طراحان بازی برگزار می‌شود و زمینه تبدیل ایده‌های خلاقانه دانشجویان به بازی‌های فکری را فراهم می‌کند.

دبیرخانه سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران در این رویدادها با تامین تجهیزات و امکانات موردنیاز و بهره‌گیری از متخصصان حوزه بازی‌های فکری به‌عنوان منتور در کنار دانشگاه‌ها، دانشجویان را در مراحل ایده‌پردازی، طراحی سازوکار بازی، ساخت نمونه اولیه، آزمون و اصلاح قوانین و آماده‌سازی نسخه نهایی همراهی می‌کند. آموزش عملی، کار گروهی و راهبری تخصصی از محورهای اصلی این برنامه‌هاست که با هدف آشنایی دانشجویان با فرایند طراحی و توسعه بازی‌های فکری اجرا می‌شود.

در سومین هفته برگزاری رویدادهای «گیم‌لب»، ۳۳ بازی فکری در قالب ۲۵ گروه دانشجویی و با مشارکت ۹۵ دانشجوی علاقه‌مند طراحی شد. این رویدادها در دانشگاه تهران با همکاری گروه بازی‌های رایانه‌ای دانشکده فنی و در باشگاه دانشجویان این دانشگاه، در دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری گروه «ریشیپ» و همچنین در دانشگاه سیستان و بلوچستان، در بخش‌های بازی‌های دیجیتال، رومیزی و اسکیپ‌روم برگزار شد.

برگزاری این سه رویداد در ادامه کارگاه‌های دو هفته گذشته در دانشگاه‌های یادشده صورت گرفت و بخشی از برنامه‌های آموزشی و مرحله مقدماتی برای ورود به بوت‌کمپ اصلی سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران به شمار می‌رود.