به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، نشست علمی انجمن فارغ‌التحصیلان عراقی دانشگاه‌های ایران با عنوان «افق‌های توسعه علمی و حرفه‌ای»، با حضور رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در شامات، جمعی از مسئولان راهبردی عراق، استادان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های کشورمان در بغداد برگزار شد.

در این نشست که با هدف تقویت پیوندهای علمی، تبادل تجربیات تخصصی و بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های دانشگاهی میان ایران و عراق برگزار شد، دکتر محمدجواد نجفی، رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در شامات، دکتر صلاح بوشی، رئیس مرکز امور راهبردی عراق، اعضای دبیرخانه انجمن دوستی دو کشور و گروهی از نخبگان و فارغ‌التحصیلان عراقی حضور داشتند.

دانش‌آموختگان عراقی؛ بازوان توانمند دیپلماسی علمی دو کشور

نجفی در این نشست، فارغ‌التحصیلان عراقی دانشگاه‌های ایران را از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند در مسیر توسعه مناسبات علمی و فناورانه فی‌مابین توصیف کرد و بر ضرورت استمرار ارتباط آنان با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی محل تحصیل تأکید نمود.

وی با اشاره به نقش کلیدی انجمن فارغ‌التحصیلان در تحکیم این پیوندها خاطرنشان کرد: آشنایی عمیق دانش‌آموختگان با فضای علمی و فرهنگی دو کشور، بستر مناسبی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی مشترک، تبادل تجربیات ارزنده و انتقال دانش فنی به نهادهای علمی و اجرایی عراق فراهم می‌آورد.

رایزن علمی شامات همچنین بر استمرار فعالیت‌های کاربردی و هدفمند در ساختار انجمن تأکید کرد و گسترش نشست‌های تخصصی، تعمیق ارتباط میان دانش‌آموختگان رشته‌های گوناگون و انطباق توانمندی‌های آنان با نیازهای واقعی جامعه‌ی عراق را از مهم‌ترین اولویت‌های کاری برشمرد.

تأکید بر مهارت‌افزایی و انطباق آموزش عالی با نیازهای بازار کار

در ادامه، صلاح بوشی، رئیس مرکز امور راهبردی عراق، طی سخنانی به تبیین جایگاه دانش‌آموختگان دانشگاه‌های ایران در فرآیند توسعه علمی و حرفه‌ای این کشور پرداخت. وی با تأکید بر اینکه ارزش واقعی آموزش عالی در توانایی حل مسئله، ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها و خدمت به جامعه متجلی می‌شود، یادآور شد که اخذ مدرک دانشگاهی، نقطه آغازین فرآیند پرورش شایستگی و کسب مهارت‌های حرفه‌ای است.

بوشی همچنین بهره‌گیری از دستاوردهای علمی دانشگاه‌ها در طرح‌های کلان پژوهشی و اجرایی را امری ضروری خواند و بر لزوم تقویت هم‌افزایی میان نظام آموزش عالی، نیازهای بازار کار و اولویت‌های توسعه‌ای عراق تأکید کرد.

تبادل نظر و طرح دیدگاه‌های نخبگان عراقی

در بخش پایانی نشست، شماری از فارغ‌التحصیلان عراقی دانشگاه‌های ایران به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود پیرامون مسیر حرفه‌ای پس از دانش‌آموختگی پرداختند. اهمیت حفظ ارتباط مستمر با استادان و دانشگاه‌های ایرانی، تسهیل دسترسی به فرصت‌های پژوهشی مشترک، استفاده بهینه از ظرفیت‌های انجمن برای هم‌افزایی تجربیات، ارتقای مهارت‌های تخصصی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای به‌کارگیری آموخته‌ها در محیط کار از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده توسط دانش‌آموختگان در این نشست بود.