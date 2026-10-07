به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، محمدجواد نجفی رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در عراق و کشورهای شامات، با حضور در دانشگاه شیراز با علیرضا افشاری‌فر، رئیس این دانشگاه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان دانشگاه شیراز برگزار شد، ظرفیت‌های موجود و راهکارهای ارتقای تعاملات علمی و دانشگاهی میان این دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشورهای منطقه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

توسعه همکاری با دانشگاه‌های اقلیم کردستان و سایر مراکز آموزش عالی عراق، گسترش دوره‌های آموزشی به زبان‌های انگلیسی و عربی، پیاده‌سازی مدل‌های «دو مدرکی» (Double Degree)، برگزاری مدرسه‌های تابستانه و هفته‌های علم «ایران و عراق»، و همچنین تقویت برنامه‌های تبادل استاد و دانشجو از جمله محورهای اصلی گفت‌وگو در این جلسه بود.

افشاری‌فر در این دیدار ضمن تبیین ظرفیت‌های دانشگاه شیراز، بر لزوم جذب هدفمند و کیفی دانشجویان بین‌المللی تأکید کرد.

وی ارزیابی اولیه متقاضیان در کشور مبدأ و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه دانش‌آموختگان عراقیِ دانشگاه شیراز برای معرفی توانمندی‌های علمی کشور را از راهبردهای مهم این دانشگاه برشمرد.

در ادامه این نشست، توسعه همکاری‌های پژوهشی در حوزه‌های دارای اولویت مشترک از جمله «مدیریت ریزگردها و مسائل زیست‌محیطی» و همچنین تقویت تعاملات علمی با مراکز دانشگاهی لبنان به عنوان یکی از اهداف توسعه دیپلماسی علمی مورد تأکید قرار گرفت.

نجفی، رایزن علمی ایران، نیز با اشاره به ضرورت معرفی حداکثری ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه شیراز در کشورهای منطقه، برنامه‌ریزی هدفمند برای جذب دانشجویان بین‌المللی را یکی از ارکان اصلی توسعه همکاری‌های علمی دانست و آمادگی این رایزنی را برای تسهیل تعاملات فی‌مابین اعلام کرد.