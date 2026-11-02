به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، مسیرهای برگزاری راهپیمایی در مناطق مختلف استان مازندران اعلام شد.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران، راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر ساری ساعت ۹ صبح از چهارراه ابن‌شهرآشوب به سمت میدان شهدا، در بابل ساعت ۱۰ صبح از چهارراه انتظام به سمت میدان ولایت، در قائم‌شهر ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان طالقانی تا مصلا و در آمل ساعت ۱۰ صبح از میدان قائم تا میدان ۱۷ شهریور برگزار می‌شود.

در بهشهر این مراسم ساعت ۱۰ صبح از چهارراه استقلال به سمت پارک ملت، در گلوگاه از مسجد علوی به سمت چهارراه شهید پهلوان و میدان ۲۲ بهمن، در جویبار از مصلای الغدیر به سمت مسجد جامع بالامحله و در بابلسر از مقابل سپاه پاسداران به سمت میدان شهدای بیت‌المقدس برگزار خواهد شد.

مسیر راهپیمایی در فریدون‌کنار از گلزار شهدای امامزاده سیدمحمد (ع) به سمت مصلای قدس، در محمودآباد از سازمان تبلیغات اسلامی به سمت سه‌راه مرکزی، در نور از مصلای الغدیر تا خیابان پاسداران و در نوشهر از خیابان آیینی نماز به سمت میدان همافران و بازگشت از خیابان ۱۵ خرداد به سمت خیابان آیینی نماز تعیین شده است.

در چالوس راهپیمایی ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل دانشگاه آزاد اسلامی به سمت مصلای بقیه‌الله الاعظم، در عباس‌آباد ساعت ۹ صبح از مسجد جامع تا اداره پست و بالعکس با تجمع پایانی در دبستان فردوسی، در تنکابن ساعت ۱۰ صبح از میدان شهید شیرودی به سمت میدان امام خمینی (ره) و در رامسر ساعت ۹ صبح از شهرداری به سمت مصلای حضرت جوادالائمه (ع) برگزار می‌شود.

همچنین در میاندرود مسیر راهپیمایی از میدان امام حسین (ع) به سمت پژوهش‌سرای بوستان دانش سورک، در کلاردشت از حسینیه شهدای گمنام به سمت میدان معلم و بریدگی نهالستان با بازگشت و اجتماع در میدان آیینی معلم و در شیرگاه از میدان شهدای شیرگاه به سمت یادمان شهدای گمنام اعلام شده است.

در سیمرغ این مراسم از میدان شهید کشوری به سمت خیابان امام خمینی (ره) مقابل مسجد جامع، در زیرآب از مسجد جامع تا آستان مقدس امامزاده عبدالحق (ع)، در پل‌سفید از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا، در سرخرود از جنب بخشداری و خیابان بهار به سمت گلزار شهدای مهدیه و در مرزن‌آباد از مقابل بسیج به سمت اداره آموزش و پرورش و بازگشت به مسجد المهدی برگزار می‌شود.

مسیرهای هچیرود از مقابل مسجد جامع به سمت مرکز شهر جنب بوستان مادر، شهر پول از مقابل آموزش و پرورش به سمت مسجد امام حسن عسکری (ع)، بخش مرکزی نوشهر از مقابل پاسگاه انتظامی به سمت مسجد امیرالمؤمنین (ع)، کجور از مدرسه آیت‌الله خامنه‌ای تا مسجد جامع و مزار شهدای گمنام و بهنمیر از مقابل آموزش و پرورش تا میدان شهدا تعیین شده است.

در هادی‌شهر راهپیمایی ساعت ۹ صبح از میدان حضرت آیت‌الله روحانی، سه‌راه میر بازار تا مقابل بخشداری، در رینه از مدرسه شهید مؤمنی‌نژاد به سمت بلوار امام خمینی (ره) و گلزار شهدای امام محمد طاهر و در لاریجان از مقابل پمپ‌بنزین سلحشور تا مدرسه علامه حسن‌زاده آملی برگزار می‌شود.

همچنین در بخش امامزاده عبدالله آمل مسیر راهپیمایی از مقابل دبستان اسکومحله تا حرم مطهر امامزاده عبدالله، در سلمان‌شهر از مسجد جامع تا میدان ۱۷ شهریور و خیابان شهید بهشتی با اجتماع پایانی در پارک کوثر شهدای گمنام و در کلارآباد از مقابل مسجد حضرت حجت (عج) به سمت کارخانه چای و بازگشت با تجمع پایانی در مدرسه شهید قاضی اعلام شده است. حجت‌الاسلام زمانی، امام جمعه سلمان‌شهر، سخنران مراسم این شهر خواهد بود.

در شهر فریم مسیر راهپیمایی از مقابل بخشداری به سمت اداره آموزش و پرورش، در کیاسر از میدان معلم به سمت مصلای امام خمینی (ره)، در نشتارود از شهرداری به سمت مصلا، در بخش خرم‌آباد از میدان شهید ثابت به سمت مسجد جامع و در فرح‌آباد از مقابل بخشداری سابق تا مدرسه شهید بخشیان تعیین شده است.

در امیرکلا راهپیمایی از میدان شهیدان داداشی به سمت بوستان شهدای گمنام، در بخش گتاب از شهرداری به سمت مزار شهید گمنام در پیرتکیه، در بخش لاله‌آباد از ابتدای کمربندی احمدچاله‌پی به سمت مسجد امام رضا (ع) زرگرشهر، در بندپی شرقی از مزار شهدای گمنام به سمت سید نظام‌الدین، در بندپی غربی از حوزه مقاومت بسیج به سمت اداره آموزش و پرورش و در بابلکنار از بخشداری به سمت مصلای جمعه برگزار می‌شود.

در آستانه‌سرا از توابع بخش دهفری فریدون‌کنار، مسیر راهپیمایی از مقابل حوزه بسیج سیدالشهدا (ع) به سمت امامزاده قاسم (ع)، در دابودشت از مقابل پاسگاه نیروی انتظامی تا مصلا، در روستای قراخیل منطقه بالاتجن از مسجد فاطمه زهرا (س) تا میدان شهدا، در بلده از مقابل پاسگاه انتظامی تا گلزار شهدای گمنام و در چمستان از مقابل بخشداری به سمت میدان امام خمینی (ره) اعلام شده است.

همچنین در ایزدشهر مسیر راهپیمایی از مسجد هاشمی تا مدرسه طناز توسلی، در رویان از مدرسه فاطمه زهرا (س) تا گلزار شهدای مسجد جامع، در لفور از دهیاری کالی‌کلا به سمت دبیرستان شهید توکلی، در بخش نارنجستان از جنب بخشداری چای‌باغ به سمت حسینیه بزرگ این روستا، در کوات از مدرسه ابتدایی تا مسجد ابوالفضل (ع)، در اروست از ابتدای محل تا پارک آیت‌الله خامنه‌ای و در قلعه‌سر از آرامگاه تا مسجد موسی بن جعفر (ع) خواهد بود.

در مناطق روستایی نیز راهپیمایی ۱۳ آبان در کردمیر از حسینیه سیدالشهدا (ع) به سمت مدرسه شهید باقری، در خالخیل از مسجد ابوالفضل (ع) تا گلزار شهدا، در چالو از مسجد صاحب‌الزمان (عج) تا گلزار شهدا، در چورت از مسجد چهارده معصوم (ع) تا گلزار شهدا، در زاغمرز از مدرسه حضرت سجاد (ع) به سمت میدان شهدا و در روستای بیشه‌بنه بخش یانسر از بخشداری به سمت مسجد جامع برگزار می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، زمان آغاز راهپیمایی در مناطق اعلام‌شده از ساعت ۹ صبح تا ۱۰:۳۰ صبح متغیر است و شهروندان می‌توانند با حضور در مسیرهای تعیین‌شده در مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان شرکت کنند.