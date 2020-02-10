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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۳۸

مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن خوزستان اعلام شد

مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن خوزستان اعلام شد

اهواز - ستاد دهه فجر استان خوزستان مسیرهای راهپیمایی مردم در یوم الله ۲۲ بهمن در این استان خوزستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن همزمان با سراسر کشور در شهرهای مختلف استان خوزستان نیز برگزار می‌شود و مردم با حضور در این مراسم تجدید بیعتی با آرمان‌های انقلاب اسلامی و معمار کبیر انقلاب خواهند داشت.

مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در نقاط مختلف استان به شرح زیر اعلام شده است:

اهواز: میدان شهدا – خیابان آزادگان – خیابان سلمان فارسی – چهارراه آبادان ساعت ۹:۰۰ صبح
کارون: از میدان غدیر به سمت میدان هادی آباد ساعت ۱۰:۰۰ صبح
مسجدسلیمان: از سه راهی همافران به سمت میدان شهدای نفت ساعت ۱۰:۳۰ صبح
باغملک: میدان امام خمینی- خیابان آیت الله خامنه ای – میدان مدرس – خیابان شهرداری ساعت ۱۰:۰۰ صبح
دزفول: از حسینیه ثارالله به سمت گلزار شهیدآباد ساعت ۹:۳۰ صبح
شوش دانیال: از میدان بسیج به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۹:۳۰ صبح
ملاثانی: از مقابل ناحیه بسیج امام حسن مجتبی (ع) به سمت بانک ملی ساعت ۹:۳۰ صبح
هویزه: از میدان امام رضا (ع) به سمت میدان قمر بنی هاشم (ع) ساعت ۹:۰۰ صبح
اندیمشک: میدان امام خمینی (ره) – میدان شهدای راه آهن – مصلای نماز جمعه ساعت ۱۰:۰۰ صبح
حمیدیه: از چهارراه مرکزی بازار به سمت اداره آموزش و پرورش ساعت ۹:۰۰ صبح
شوشتر: از چهارراه حضرت امام خمینی (ه) به سمت بقعه متبرکه امامزاده عبدالله (ع) ساعت ۱۰:۰۰ صبح
اندیکا: از دفتر امام جمعه به سمت مدرسه شبانه روزی امام سجاد (ع) ساعت ۹:۰۰ صبح
رامهرمز: از میدان آزادی به سمت میدان سلمان فارسی ساعت ۹:۰۰ صبح
ایذه: از چهارراه امام علی (ع) به سمت چهارراه هلال احمر ساعت ۱۰:۰۰ صبح
صیدون: پاسگاه انتظامی - میدان امامزاده عبداله (ع) - میدان ولیعصر (عج) ساعت ۱۰:۰۰ صبح
قلعه تل: میدان فردوسی – خیابان ۲۲ بهمن – میدان امام خمینی (ره) ساعت ۱۰:۰۰ صبح
ویس: از مسجد جامع به سمت مسجد حضرت زهرا (س) ساعت ۹:۳۰ صبح
شیبان: از میدان شهدای هسته‌ای به سمت گلزار شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح
شهید شرافت: از مسجد شهدای سمندی به سمت گلزار شهدای گمنام ساعت ۹:۰۰ صبح
گوریه: از مزار شهدای گمنام به سمت مسجد جامع ساعت ۹:۰۰ صبح
سرداران: از میدان پیامبر اعظم به سمت گلزار شهدا ساعت ۹:۳۰ صبح
آبژدان: از مصلای نماز جمعه به سمت دانشگاه پیام نور ساعت ۹:۳۰ صبح
چلو: از بخشداری به سمت مدرسه شبانه روزی زاگرس ساعت ۱۰:۰۰ صبح
میان آب: از بخشداری به سمت مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) ساعت ۸:۳۰ صبح
سلطان آباد: از امامزاده میرعبدالله به سمت میدان شهدا ساعت ۱۰:۰۰ صبح
رود زرد: از حوزه بسیج شهید دستغیب به سمت مسجد جامع ساعت ۹:۳۰ صبح
ابوالفارس: از مسجد رسول الله (ص) به سمت بخشداری ساعت ۹:۰۰ صبح
میانرود: میدان امام حسین (ع) – بلوار استقلال – میدان شهدا – گلزار شهدای گمنام ساعت ۱۰:۰۰ صبح
شهرامام: از مقر گردان سردار شهید کرمعلی خسروآبادی به سمت حرم شهدای گمنام ساعت ۱۰:۰۰ صبح
بستان: از پارک طریق القدس به سمت مسجد جامع ساعت ۹:۰۰ صبح
زیدون: از مسجد امام خمینی (ره) سردشت به سمت حرم مطهر امازاده اباذر (ع) ساعت ۱۰:۰۰ صبح
شمس آباد: از مسجد امام حسین (ع) موی قلعه به سمت گلزار شهدای امیرمکان ساعت ۹:۰۰ صبح
صفی آباد: مسجد صاحب الزمان (عج) – بلوار شهید بهشتی – گلزار شهدای شهر ساعت ۱۰:۰۰ صبح
جایزان: مسجد ابوالفضل (ع) – چهارراه ولایت – بلوار امام خمینی (ره) – بخشداری ساعت ۹:۰۰ صبح
بندر امام خمینی: مسجد جامع – خیابان شهید نواب صفوی - حسینیه عاشقان ثارالله ساعت ۱۰:۰۰ صبح
الهایی: از مقابل حوزه مقاومت بسیج ۱۰ مشترک به سمت بلوار شهدای الهایی ساعت ۹:۰۰ صبح
تشان: از خیابان شهیدان شجاعی به سمت مدرسه راهنمایی شهید نورالدینی ساعت ۹:۳۰ صبح
میداوود: از میدان اصلی به سمت پایگاه مقاومت بسیج ساعت ۱۰:۰۰ صبح
دهدز: از میدان امام علی (ع) به سمت مرکز شهر ساعت ۱۱:۰۰ صبح
سوسن: از کمیته امداد امام خمینی (ره) به سمت بخشداری ساعت ۱۰:۰۰ صبح
پیان: از حوزه شهید مطهری به سمت مدرسه شبانه روزی ساعت ۱۰:۰۰ صبح
مرغا: از دوراهی پرسیاه تا دبیرستان دخترانه گوهرشاد ساعت ۱۰:۰۰ صبح
جنت مکان: از امامزاده شاه ابوالحسن (ع) به سمت گلزار شهدا ساعت ۹:۰۰ صبح
چم گلک: مسجد صاحب الزمان (ع) - خیابان ظفر ۲ – خیابان شهید اسکندری و بالعکس ساعت ۱۰:۰۰ صبح
سیاه منصور: از خیابان شهدا به سمت مسجد امام حسین (ع) ساعت ۹:۰۰ صبح

کد مطلب 4849247

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