مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن همزمان با سراسر کشور در شهرهای مختلف استان خوزستان نیز برگزار می‌شود و مردم با حضور در این مراسم تجدید بیعتی با آرمان‌های انقلاب اسلامی و معمار کبیر انقلاب خواهند داشت.

مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در نقاط مختلف استان به شرح زیر اعلام شده است:

اهواز: میدان شهدا – خیابان آزادگان – خیابان سلمان فارسی – چهارراه آبادان ساعت ۹:۰۰ صبح

کارون: از میدان غدیر به سمت میدان هادی آباد ساعت ۱۰:۰۰ صبح

مسجدسلیمان: از سه راهی همافران به سمت میدان شهدای نفت ساعت ۱۰:۳۰ صبح

باغملک: میدان امام خمینی- خیابان آیت الله خامنه ای – میدان مدرس – خیابان شهرداری ساعت ۱۰:۰۰ صبح

دزفول: از حسینیه ثارالله به سمت گلزار شهیدآباد ساعت ۹:۳۰ صبح

شوش دانیال: از میدان بسیج به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۹:۳۰ صبح

ملاثانی: از مقابل ناحیه بسیج امام حسن مجتبی (ع) به سمت بانک ملی ساعت ۹:۳۰ صبح

هویزه: از میدان امام رضا (ع) به سمت میدان قمر بنی هاشم (ع) ساعت ۹:۰۰ صبح

اندیمشک: میدان امام خمینی (ره) – میدان شهدای راه آهن – مصلای نماز جمعه ساعت ۱۰:۰۰ صبح

حمیدیه: از چهارراه مرکزی بازار به سمت اداره آموزش و پرورش ساعت ۹:۰۰ صبح

شوشتر: از چهارراه حضرت امام خمینی (ه) به سمت بقعه متبرکه امامزاده عبدالله (ع) ساعت ۱۰:۰۰ صبح

اندیکا: از دفتر امام جمعه به سمت مدرسه شبانه روزی امام سجاد (ع) ساعت ۹:۰۰ صبح

رامهرمز: از میدان آزادی به سمت میدان سلمان فارسی ساعت ۹:۰۰ صبح

ایذه: از چهارراه امام علی (ع) به سمت چهارراه هلال احمر ساعت ۱۰:۰۰ صبح

صیدون: پاسگاه انتظامی - میدان امامزاده عبداله (ع) - میدان ولیعصر (عج) ساعت ۱۰:۰۰ صبح

قلعه تل: میدان فردوسی – خیابان ۲۲ بهمن – میدان امام خمینی (ره) ساعت ۱۰:۰۰ صبح

ویس: از مسجد جامع به سمت مسجد حضرت زهرا (س) ساعت ۹:۳۰ صبح

شیبان: از میدان شهدای هسته‌ای به سمت گلزار شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح

شهید شرافت: از مسجد شهدای سمندی به سمت گلزار شهدای گمنام ساعت ۹:۰۰ صبح

گوریه: از مزار شهدای گمنام به سمت مسجد جامع ساعت ۹:۰۰ صبح

سرداران: از میدان پیامبر اعظم به سمت گلزار شهدا ساعت ۹:۳۰ صبح

آبژدان: از مصلای نماز جمعه به سمت دانشگاه پیام نور ساعت ۹:۳۰ صبح

چلو: از بخشداری به سمت مدرسه شبانه روزی زاگرس ساعت ۱۰:۰۰ صبح

میان آب: از بخشداری به سمت مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) ساعت ۸:۳۰ صبح

سلطان آباد: از امامزاده میرعبدالله به سمت میدان شهدا ساعت ۱۰:۰۰ صبح

رود زرد: از حوزه بسیج شهید دستغیب به سمت مسجد جامع ساعت ۹:۳۰ صبح

ابوالفارس: از مسجد رسول الله (ص) به سمت بخشداری ساعت ۹:۰۰ صبح

میانرود: میدان امام حسین (ع) – بلوار استقلال – میدان شهدا – گلزار شهدای گمنام ساعت ۱۰:۰۰ صبح

شهرامام: از مقر گردان سردار شهید کرمعلی خسروآبادی به سمت حرم شهدای گمنام ساعت ۱۰:۰۰ صبح

بستان: از پارک طریق القدس به سمت مسجد جامع ساعت ۹:۰۰ صبح

زیدون: از مسجد امام خمینی (ره) سردشت به سمت حرم مطهر امازاده اباذر (ع) ساعت ۱۰:۰۰ صبح

شمس آباد: از مسجد امام حسین (ع) موی قلعه به سمت گلزار شهدای امیرمکان ساعت ۹:۰۰ صبح

صفی آباد: مسجد صاحب الزمان (عج) – بلوار شهید بهشتی – گلزار شهدای شهر ساعت ۱۰:۰۰ صبح

جایزان: مسجد ابوالفضل (ع) – چهارراه ولایت – بلوار امام خمینی (ره) – بخشداری ساعت ۹:۰۰ صبح

بندر امام خمینی: مسجد جامع – خیابان شهید نواب صفوی - حسینیه عاشقان ثارالله ساعت ۱۰:۰۰ صبح

الهایی: از مقابل حوزه مقاومت بسیج ۱۰ مشترک به سمت بلوار شهدای الهایی ساعت ۹:۰۰ صبح

تشان: از خیابان شهیدان شجاعی به سمت مدرسه راهنمایی شهید نورالدینی ساعت ۹:۳۰ صبح

میداوود: از میدان اصلی به سمت پایگاه مقاومت بسیج ساعت ۱۰:۰۰ صبح

دهدز: از میدان امام علی (ع) به سمت مرکز شهر ساعت ۱۱:۰۰ صبح

سوسن: از کمیته امداد امام خمینی (ره) به سمت بخشداری ساعت ۱۰:۰۰ صبح

پیان: از حوزه شهید مطهری به سمت مدرسه شبانه روزی ساعت ۱۰:۰۰ صبح

مرغا: از دوراهی پرسیاه تا دبیرستان دخترانه گوهرشاد ساعت ۱۰:۰۰ صبح

جنت مکان: از امامزاده شاه ابوالحسن (ع) به سمت گلزار شهدا ساعت ۹:۰۰ صبح

چم گلک: مسجد صاحب الزمان (ع) - خیابان ظفر ۲ – خیابان شهید اسکندری و بالعکس ساعت ۱۰:۰۰ صبح

سیاه منصور: از خیابان شهدا به سمت مسجد امام حسین (ع) ساعت ۹:۰۰ صبح