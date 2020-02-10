مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن همزمان با سراسر کشور در شهرهای مختلف استان خوزستان نیز برگزار میشود و مردم با حضور در این مراسم تجدید بیعتی با آرمانهای انقلاب اسلامی و معمار کبیر انقلاب خواهند داشت.
مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در نقاط مختلف استان به شرح زیر اعلام شده است:
اهواز: میدان شهدا – خیابان آزادگان – خیابان سلمان فارسی – چهارراه آبادان ساعت ۹:۰۰ صبح
کارون: از میدان غدیر به سمت میدان هادی آباد ساعت ۱۰:۰۰ صبح
مسجدسلیمان: از سه راهی همافران به سمت میدان شهدای نفت ساعت ۱۰:۳۰ صبح
باغملک: میدان امام خمینی- خیابان آیت الله خامنه ای – میدان مدرس – خیابان شهرداری ساعت ۱۰:۰۰ صبح
دزفول: از حسینیه ثارالله به سمت گلزار شهیدآباد ساعت ۹:۳۰ صبح
شوش دانیال: از میدان بسیج به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۹:۳۰ صبح
ملاثانی: از مقابل ناحیه بسیج امام حسن مجتبی (ع) به سمت بانک ملی ساعت ۹:۳۰ صبح
هویزه: از میدان امام رضا (ع) به سمت میدان قمر بنی هاشم (ع) ساعت ۹:۰۰ صبح
اندیمشک: میدان امام خمینی (ره) – میدان شهدای راه آهن – مصلای نماز جمعه ساعت ۱۰:۰۰ صبح
حمیدیه: از چهارراه مرکزی بازار به سمت اداره آموزش و پرورش ساعت ۹:۰۰ صبح
شوشتر: از چهارراه حضرت امام خمینی (ه) به سمت بقعه متبرکه امامزاده عبدالله (ع) ساعت ۱۰:۰۰ صبح
اندیکا: از دفتر امام جمعه به سمت مدرسه شبانه روزی امام سجاد (ع) ساعت ۹:۰۰ صبح
رامهرمز: از میدان آزادی به سمت میدان سلمان فارسی ساعت ۹:۰۰ صبح
ایذه: از چهارراه امام علی (ع) به سمت چهارراه هلال احمر ساعت ۱۰:۰۰ صبح
صیدون: پاسگاه انتظامی - میدان امامزاده عبداله (ع) - میدان ولیعصر (عج) ساعت ۱۰:۰۰ صبح
قلعه تل: میدان فردوسی – خیابان ۲۲ بهمن – میدان امام خمینی (ره) ساعت ۱۰:۰۰ صبح
ویس: از مسجد جامع به سمت مسجد حضرت زهرا (س) ساعت ۹:۳۰ صبح
شیبان: از میدان شهدای هستهای به سمت گلزار شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح
شهید شرافت: از مسجد شهدای سمندی به سمت گلزار شهدای گمنام ساعت ۹:۰۰ صبح
گوریه: از مزار شهدای گمنام به سمت مسجد جامع ساعت ۹:۰۰ صبح
سرداران: از میدان پیامبر اعظم به سمت گلزار شهدا ساعت ۹:۳۰ صبح
آبژدان: از مصلای نماز جمعه به سمت دانشگاه پیام نور ساعت ۹:۳۰ صبح
چلو: از بخشداری به سمت مدرسه شبانه روزی زاگرس ساعت ۱۰:۰۰ صبح
میان آب: از بخشداری به سمت مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) ساعت ۸:۳۰ صبح
سلطان آباد: از امامزاده میرعبدالله به سمت میدان شهدا ساعت ۱۰:۰۰ صبح
رود زرد: از حوزه بسیج شهید دستغیب به سمت مسجد جامع ساعت ۹:۳۰ صبح
ابوالفارس: از مسجد رسول الله (ص) به سمت بخشداری ساعت ۹:۰۰ صبح
میانرود: میدان امام حسین (ع) – بلوار استقلال – میدان شهدا – گلزار شهدای گمنام ساعت ۱۰:۰۰ صبح
شهرامام: از مقر گردان سردار شهید کرمعلی خسروآبادی به سمت حرم شهدای گمنام ساعت ۱۰:۰۰ صبح
بستان: از پارک طریق القدس به سمت مسجد جامع ساعت ۹:۰۰ صبح
زیدون: از مسجد امام خمینی (ره) سردشت به سمت حرم مطهر امازاده اباذر (ع) ساعت ۱۰:۰۰ صبح
شمس آباد: از مسجد امام حسین (ع) موی قلعه به سمت گلزار شهدای امیرمکان ساعت ۹:۰۰ صبح
صفی آباد: مسجد صاحب الزمان (عج) – بلوار شهید بهشتی – گلزار شهدای شهر ساعت ۱۰:۰۰ صبح
جایزان: مسجد ابوالفضل (ع) – چهارراه ولایت – بلوار امام خمینی (ره) – بخشداری ساعت ۹:۰۰ صبح
بندر امام خمینی: مسجد جامع – خیابان شهید نواب صفوی - حسینیه عاشقان ثارالله ساعت ۱۰:۰۰ صبح
الهایی: از مقابل حوزه مقاومت بسیج ۱۰ مشترک به سمت بلوار شهدای الهایی ساعت ۹:۰۰ صبح
تشان: از خیابان شهیدان شجاعی به سمت مدرسه راهنمایی شهید نورالدینی ساعت ۹:۳۰ صبح
میداوود: از میدان اصلی به سمت پایگاه مقاومت بسیج ساعت ۱۰:۰۰ صبح
دهدز: از میدان امام علی (ع) به سمت مرکز شهر ساعت ۱۱:۰۰ صبح
سوسن: از کمیته امداد امام خمینی (ره) به سمت بخشداری ساعت ۱۰:۰۰ صبح
پیان: از حوزه شهید مطهری به سمت مدرسه شبانه روزی ساعت ۱۰:۰۰ صبح
مرغا: از دوراهی پرسیاه تا دبیرستان دخترانه گوهرشاد ساعت ۱۰:۰۰ صبح
جنت مکان: از امامزاده شاه ابوالحسن (ع) به سمت گلزار شهدا ساعت ۹:۰۰ صبح
چم گلک: مسجد صاحب الزمان (ع) - خیابان ظفر ۲ – خیابان شهید اسکندری و بالعکس ساعت ۱۰:۰۰ صبح
سیاه منصور: از خیابان شهدا به سمت مسجد امام حسین (ع) ساعت ۹:۰۰ صبح
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