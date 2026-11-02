به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه همایش بین‌المللی حلال و سلامت، با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و جمعی از مسئولان و فعالان این حوزه، از پوستر همایش بین‌المللی حلال و محصولات سلامت‌محور و اکسپو حلال و همچنین پوستر شبکه ملی حلال و سلامت رونمایی شد.

در این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری میان یکی از بانک‌های کشور و مرکز ملی تحقیقات حلال نیز به امضا رسید.

همایش بین‌المللی حلال و سلامت با هدف معرفی برنامه‌های پیش‌روی شبکه ملی حلال و سلامت و توسعه تعاملات علمی، صنعتی و اقتصادی در حوزه حلال برگزار شد.

در ادامه، از دو کتاب تخصصی «آینده صنعت غذا» و «اصطلاح‌نامه حلال» نیز رونمایی شد. کتاب «آینده صنعت غذا» به بررسی چشم‌اندازها و تحولات پیش‌روی صنعت غذا می‌پردازد و کتاب «اصطلاح‌نامه حلال» با هدف تبیین و سامان‌دهی مفاهیم و واژگان تخصصی این حوزه، در راستای تقویت ادبیات علمی و ایجاد زبان مشترک میان پژوهشگران و فعالان صنعت حلال تدوین شده است.