به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی عصر دوشنبه در دیدار صمیمی با جمعی از دانش‌آموزان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان که به مناسبت گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانش‌آموزان اظهار کرد: خودم در دوران جوانی از اعضای انجمن‌های اسلامی بودم و خاطرات خوبی از آن دوران دارم؛ از این رو همواره پیوند قلبی و علاقه ویژه‌ای به این تشکل ریشه‌دار و انقلابی داشته‌ام.

وی با اشاره به دیدارهای سالیانه دانش‌آموزان با رهبر شهید انقلاب در سال‌های گذشته افزود: دانش‌آموزان در سال‌های گذشته در چنین ایامی توفیق دیدار با رهبر عزیز و شهید انقلاب را داشتند، اما امسال جای خالی ایشان در این دیدارها احساس می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این دیدارها با رهبر جدید انقلاب گفت: امسال به دیدار این بنده حقیر آمدید و خانه خودتان را روشن کردید و امیدواریم به‌زودی این دیدارها با رهبر جدید انقلاب نیز تجدید شود.

آیت‌الله فلاحتی در ادامه با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت نسل جوان در عرصه‌های مختلف تصریح کرد: همواره به مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرده‌ام که باید به دانش‌آموزان و نوجوانان میدان بدهند؛ چراکه پیشرفت کشور در گرو اعتماد به همین نسل است.

وی با دعوت از دانش‌آموزان برای حضور فعال‌تر در تشکل‌های دانش‌آموزی افزود: دانش‌آموزان باید با مشارکت در فعالیت‌های تشکیلاتی و فرهنگی، مهارت مسئولیت‌پذیری و حضور اجتماعی را بیاموزند و خود را برای ایفای نقش در مدیریت و اداره آینده کشور آماده کنند.

امام جمعه رشت با اشاره به ضرورت تقویت روحیه استکبارستیزی در میان نسل نوجوان تصریح کرد: استکبارستیزی باید بر پایه بصیرت، علم‌آموزی و اخلاق‌مداری شکل بگیرد و مدارس بهترین بستر برای تمرین مسئولیت‌پذیری و مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمن هستند.

وی دانش‌آموزان را از عناصر اثرگذار در این عرصه دانست و بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تشکیلاتی در مدارس تأکید کرد.