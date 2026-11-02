https://mehrnews.com/x3dvxD ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱ کد مطلب 6997769 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱ مشاهده دستکش در غذای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان کاشان - معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان وجود دستکش در غذای دانشجویی این دانشگاه را تایید کرد. دریافت 31 MB کد مطلب 6997769 کپی شد مطالب مرتبط واکنش دانشگاه کاشان به ماجرای پیداشدن مارمولک در غذای سلف دانشجویی خوابگاه های دانشگاه کاشان به تجهیزات ورزشی مجهز شدند وجود کرم در غذای دانشگاه کاشان؛نارضایتی دانشجو را باید به رسمیت شناخت برچسبها کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان غذای دانشجویی
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