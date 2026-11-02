به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، کرامت ویس‌کرمی با اشاره به روند مصرف بنزین در کشور بیان کرد: در ۱۰ روز نخست آبان‌ماه مصرف بنزین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱.۲ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه روند رشد سالانه حدود ۶ درصدی مصرف بنزین متوقف شده است، افزود: استان‌های تهران، فارس، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین میزان مصرف بنزین را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین با اشاره به وضعیت مصرف در استان‌های مرزی تصریح کرد: استان‌های هرمزگان و آذربایجان غربی در مقایسه با الگوی متعارف مصرف، میزان مصرف بالاتری داشته‌اند.

کاهش روزانه ۱۱ میلیون لیتر بنزین با اجرای سه اقدام مدیریتی/ صرفه‌جویی ۱۳ همتی در مصرف بنزین تا دهم آبان

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف بنزین، از کاهش روزانه ۱۱ میلیون لیتری مصرف این فرآورده پس از اجرای تغییرات مربوط به نرخ سوم بنزین خبر داد و گفت: هدف‌گذاری انجام‌شده، رساندن میانگین مصرف روزانه بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر در ماه‌های دی و بهمن است.

ویس‌کرمی با اشاره به روند مصرف بنزین در شهریورماه بیان کرد: میانگین مصرف روزانه بنزین در ۱۶ روز ابتدایی شهریورماه به ۱۴۴ میلیون لیتر رسید، اما پس از اعمال تغییرات مربوط به نرخ سوم و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه‌ها از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان از ۱۷ شهریورماه، میانگین مصرف روزانه در نیمه دوم این ماه به ۱۳۳ میلیون لیتر کاهش یافت.

وی با اشاره به سه اقدام انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف بنزین افزود: افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت اضطراری، جمع‌آوری کارت‌های عرضه سوخت جایگاه‌ها در چارچوب مصوبه قانونی با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به آثار اقتصادی اقدامات مدیریت مصرف افزود: تا ۱۰ روز نخست آبان‌ماه، از محل اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در کشور محقق شده است که از محل آن و با دستور رئیس‌جمهور صرف افزایش مبالغ کالابرگ شده است.

رشد ۱۵ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در کشور

ویس‌کرمی توسعه مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) را از دیگر محورهای مدیریت مصرف بنزین دانست و گفت: با اجرای این طرح‌ها، مصرف CNG حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت سوخت جایگزین افزود: در شرایطی که تأمین و تولید بنزین برای کشور هزینه‌بر است، امکان توزیع روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب CNG در کشور وجود دارد و بیش از ۴ میلیون خودروی دوگانه‌سوز نیز در ناوگان حمل‌ونقل فعال هستند؛ بنابراین باید زمینه افزایش استفاده از این ظرفیت فراهم شود.