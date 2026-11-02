به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، نیروی دریایی سلطنتی انگلیس امروز دوشنبه یک کشتی روسی که ادعا شده است شناور جاسوسی بود را در سواحل اسکاتلند رهگیری کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، بالگردها برای ردیابی این کشتی جمع‌ آوری اطلاعات که در حال «نظارت دقیق» بر یک رزمایش ناتو در نزدیکی جزایر هبرید (Hebrides) بود، اعزام شدند.

نیروی دریایی سلطنتی روز دوشنبه اعلام کرد که بالگرد مرلین آن، کشتی جمع‌آوری اطلاعات ویکتور لئونوف، از کلاس ویشنیا را در حالی که از ۲۹ سپتامبر تا ۸ اکتبر در نزدیکی جزایر هبرید بیرونی در حرکت بود، ردیابی کرده است.

این کشتی در حال نظارت بر کشتی‌ های جنگی ناتو بود که در رزمایش Strike Warrior شرکت داشتند، رزمایشی که شامل ۲ هزار نیرو از ۶ کشور عضو این ائتلاف بود.