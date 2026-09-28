مسکو: تلاش انگلیس علیه امنیت روسیه محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرویس امنیت روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: لندن تلاش می‌کند برای افکار عمومی خارج از روسیه این توهم را ایجاد کند که در میان مهاجران روس نوعی مرکز قدرت جایگزین در حال شکل‌گیری است که آماده جایگزینی حکومت در مسکو است.

سرویس امنیت روسیه تاکید کرد: تلاش‌های لندن برای استفاده از سازمان‌های دست‌نشانده با هدف آسیب زدن به امنیت روسیه محکوم به شکست است؛ روسیه به خنثی‌سازی فعالیت‌های تروریستی که از سوی لندن و با استفاده از مهاجران روس سازمان‌دهی می‌شود، ادامه خواهد داد.

روابط روسیه و انگلیس در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، به‌شدت تیره شده است. لندن با اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه و ارائه کمک‌های نظامی و امنیتی به اوکراین، از حامیان اصلی کی‌یف بوده و در سال ۲۰۲۶ نیز تحریم‌های جدیدی علیه بخش‌های نظامی، نفتی و ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» روسیه وضع کرده است.

مسکو، لندن را به دخالت مستقیم‌ در جنگ اوکراین متهم کرده و در سپتامبر ۲۰۲۶ در اعتراض به ادامه ارسال تسلیحات انگلیسی به کی‌یف، کاردار این کشور را احضار کرد.