تنش میان انگلیس و روسیه؛ کاردار لندن احضار شد

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرتی، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که اقدامات انگلیس در مسلح کردن اوکراین به سلاح‌های دوربرد باعث می‌شود لندن در اقدامات خصمانه کی یف مشارکت داشته باشد.

وزارت خارجه روسیه همچنین کاردار انگلیس در مسکو را احضار کرده و اعتراض شدیداللحن این کشور را در خصوص افزایش کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین ابلاغ کرد. مسکو به انگلیس در خصوص پیامدهای تشدید تنش هشدار داد.

وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که موضع گیری انگلیس در قبال مسئله اوکراین با هدف طولانی کردن این جنگ و تشدید آن صورت می‌گیرد.

روسیه همچنین اعلام کرد که حق خود را در اتخاذ اقدامات لازم برای واکنش به این تحرکات محفوظ می‌داند و هر تاسیسات نظامی مربوط به انگلیس در اوکراین را که برای حمله به روسیه مورد استفاده قرار می‌گیرد اهداف مشروع خواهد دانست.