به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «کریل دمیتریف» رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه گفت که اتحادیه اروپا و انگلیس باید از دامن زدن به جنگ اوکراین خودداری کنند.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت‌های انگلیس و اتحادیه اروپا، نظامی‌گرایانی که مملو از مهاجر هستند و با کمبود گازوئیل، نفت و گاز مواجه‌اند، باید به آتش‌افروزی در جنگ پایان دهند. تمام جهان، مردم انگلیس و اروپایی‌ها خواهان صلح هستند و می‌خواهند که رهبری اوکراین نیز خواهان صلح باشد.»

دمیتریف این پیام را در ادامه پیامی منتشر کرد که پیش‌تر در آن، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره ضرورت روی کار آمدن رهبری جدید در اوکراین را تاریخی توصیف کرده بود.