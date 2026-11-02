به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر رستمی بعدازظهر دوشنبه در چهارمین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خراسان شمالی، در سالن جلسات استانداری نیروی انسانی را زیربنای توسعه جوامع دانست و اظهار کرد: نسل جوان، محور اصلی سرمایه انسانی و از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت و توسعه پایدار هر جامعه به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، توجه عملی به سیاست‌های جمعیتی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای تشکیل و تحکیم خانواده، ضرورتی راهبردی است.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در تحقق اهداف این ستاد، خواستار هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها در زمینه تعیین تکلیف اراضی، تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات موردنیاز برای واگذاری زمین به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد.

رستمی همچنین تسریع در روند واگذاری زمین و رفع موانع اجرایی این فرآیند را ضروری دانست و افزود: در این نشست، آخرین وضعیت واگذاری زمین در شهرستان‌های اسفراین، فاروج و راز و جرگلان بررسی و موضوعات مرتبط با تعیین تکلیف اراضی و روند اجرایی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.