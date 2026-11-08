به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا در اوکراین روز یکشنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۷ آبان ۱۴۰۵)، تأمین برق از شبکه خارجی را از دست داد و پس از قطع خط انتقال ۳۳۰ کیلوولتی «فروسیپلاونا-۱» به ژنراتورهای دیزلی اضطراری متکی است.

نیروگاه زاپروژیا در بیانیه‌ای اعلام کرد خط انتقال برق «فروسیپلاونا-۱» که برق مورد نیاز این تأسیسات را تأمین می‌کرد، به دلیل آسیب‌دیدگی و در پی فعال شدن سامانه حفاظتی از مدار خارج شده است.

بر اساس این بیانیه، ژنراتورهای دیزلی اضطراری به‌طور عادی وارد مدار شده‌اند و برق مورد نیاز سامانه‌های داخلی و ایمنی نیروگاه را تأمین می‌کنند. مسئولان نیروگاه همچنین اعلام کرده‌اند سطح تشعشعات رادیواکتیو در محدوده طبیعی قرار دارد و وضعیت تجهیزات تحت نظارت است.

شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین (انرگواتم) نیز اعلام کرد قطع برق خارجی نیروگاه ساعت ۲:۳۶ بامداد یکشنبه به وقت محلی رخ داده و تلاش برای وصل مجدد خودکار خط انتقال برق موفقیت‌آمیز نبوده است.

نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا با شش رآکتور، بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا به شمار می‌رود. این تأسیسات از سال ۲۰۲۲ تحت کنترل نیروهای روسیه قرار دارد و از سپتامبر همان سال برق تولید نمی‌کند. با این حال، برای تأمین برق سامانه‌های حیاتی، از جمله تجهیزات خنک‌کننده سوخت هسته‌ای، همچنان به منابع برق خارجی نیاز دارد.

قطع برق خارجی و اتکا به ژنراتورهای دیزلی اضطراری از مهم‌ترین نگرانی‌های ایمنی هسته‌ای این نیروگاه است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها درباره خطرات ناشی از قطع خطوط انتقال برق و ضرورت حفظ دسترسی پایدار نیروگاه به منابع برق خارجی هشدار داده است.