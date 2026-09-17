حمله مسکو به تأسیسات نظامی اوکراین؛ پالایشگاه نفت روسیه هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، مقامات مسکو امروز پنجشنبه اعلام کردند که بیش از ۵۰ پهپاد طی شب گذشته در منطقه روستوف روسیه منهدم شدند.

مقامات اعلام کردند که ۶۵ پهپاد متخاصم در منطقه یاروسلاول روسیه سرنگون شدند؛ هیچ‌گونه تلفاتی گزارش نشده است.

وزارت دفاع روسیه نیز خبر داد: نیروهای ما طی شب گذشته حملاتی را علیه شناورهای نیروی دریایی که توسط نیروهای مسلح اوکراین استفاده می‌شدند، انجام دادند. نیروهای ما تأسیسات صنعتی، مراکز مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین و زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل را در کی‌یف، زاپروژیا و منطقه اودسا هدف قرار دادند. نیروهای هوافضای روسیه با استفاده از بمب‌های FAB-۵۰۰، به دو محل استقرار موقت نیروهای مسلح اوکراین در منطقه خارکیف حمله کردند.

الجزیره در همین ارتباط اعلام کرد: فرماندار منطقه روستوف گزارش داد که در پی سقوط بقایای پهپاد اوکراینی، به یک نیروگاه آسیب وارد شد و جریان برق در بخش‌هایی از شهر روستوف قطع گردید.

فرماندار منطقه روستوف ادامه داد: حدود ۵۰ پهپاد در جریان یک حمله گسترده اوکراین به شهر روستوف سرنگون شدند.

فرماندار منطقه یاروسلاول هم خبر داد: وقوع آتش‌سوزی در یک پالایشگاه نفت بر اثر حمله پهپادی اوکراین گزارش شده است. هیچ تلفات جانی گزارش نشده است.