به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی اعتراف کرد که ایران سلاح هسته ای ندارد.

این در حالی است که گروسی در برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران سکوت کرده بود. مقامات ایرانی نیز بارها ضمن همکاری های گسترده با آژانس تاکید کرده بودند که از این انرژی برای اهداف صلح آمیز استفاده می کنند.

گروسی بدون اشاره به جاسوسی آژانس از اطلاعات هسته ای ایران، در عین حال مدعی شد که برنامه هسته ای کشورمان بسیار بلندپروازانه است و جنبه های نگران کننده ای دارد که تهران درباره آنها شفافیت مورد نیاز آژانس را ارائه نکرده است!

وی گفت که ایران به غنی سازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد ادامه می دهد و تنها کشوری است که سلاح هسته ای ندارد، اما در چنین سطحی اورانیوم غنی سازی می کند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: من به عنوان یک دیپلمات همواره به دنبال راه حل های سیاسی و دیپلماتیک هستم. تا آخرین زمانی که ما از کوه کلنگ بازرسی کرده بودیم، هیچ فعالیت هسته‌ای و تجهیزاتی در داخل آن وجود نداشت. نباید مخاطبان را دچار سردرگمی کنیم؛ تهران سلاح هسته‌ای ندارد.

وی ادعا کرد که در نتیجه تجاوزات، ساختار فیزیکی برنامه هسته ای ایران به شدت آسیب دیده است.