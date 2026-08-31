به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت روس اتم گفت: وضعیت نیروگاه زاپروژیا موجب نگرانی جدی است؛ این نیروگاه ۱۱ روز است که برق مورد نیاز را تنها از دیزلژنراتورهای خود تأمین میکند.
وی با بیان اینکه روساتم کنترل کامل اوضاع در نیروگاه زاپروژیا را در دست دارد، خاطرنشان کرد: کییف مسیرهای منتهی به نیروگاه زاپروژیا را گلولهباران میکند؛ این روند تلاشها برای انتقال سوخت به دیزلژنراتورهای پشتیبان را خطرناک کرده است.
این مقام روس افزود: کییف نهتنها نمیخواهد مشکل تأمین برق خارجی نیروگاه زاپروژیا را حل کند، بلکه برای بدتر شدن اوضاع هر کاری انجام میدهد.
رئیس شرکت روس اتم گفت: تأمین سوخت دیزل نیروگاه زاپروژیا اولویت اصلی روساتم است و ما تحت هر شرایطی انتقال آن را سازماندهی خواهیم کرد. روساتم امیدوار است کارکنان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، کاروان حامل سوخت دیزل برای نیروگاه زاپروژیا را همراهی کنند.
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