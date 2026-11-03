به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سعیدی با تشریح عملکرد هفت ماهه گمرکات استان در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: در این مدت میزان صادرات غیرنفتی از گمرکات هرمزگان به ۱۵ میلیون و ۲۰۲ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۹۸۳ میلیون دلار رسید.

وی افزود: در بخش واردات نیز یک میلیون و ۸۸۱ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۵۳۳ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.

ناظر گمرکات استان هرمزگان با اشاره به عملکرد بخش ترانزیت، بیان کرد: در هفت ماهه امسال ۲ میلیون و ۲۸۱ هزار تن کالا به صورت ترانزیت خارجی و ۳۵۲ هزار تن کالا در بخش ترانزیت داخلی از گمرکات استان جابه‌جا شده است.

سعیدی همچنین با اشاره به عملکرد درآمدی گمرکات هرمزگان، خاطرنشان کرد: مجموع درآمدهای گمرکی استان در هفت ماهه سال جاری به ۱۲۹ همت رسیده است.

وی در پایان، تأکید کرد: آمارهای ثبت‌ شده بیانگر نقش مهم گمرکات هرمزگان در تجارت خارجی، تأمین نیازهای کشور، تسهیل جریان کالا و درآمدزایی برای دولت است.