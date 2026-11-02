به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق، مأموران پلیس آگاهی کوهدشت با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک واحد مسکونی را که به محل نگهداری و فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز تبدیل شده بود، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع برق، از محل موردنظر بازرسی کردند که در نتیجه آن ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد.

برآورد ۳۰ میلیارد ریالی تجهیزات مکشوفه

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به ارزش تجهیزات کشف‌شده تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی این دستگاه‌ها را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

امانی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.