گرگانی‌ها بار دیگر با حضور شبانه بر تداوم همراهی و همدلی تأکید کردند

گرگان-مردم گرگان با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر صحنه‌ای از همبستگی و همراهی مردمی را به نمایش گذاشتند.