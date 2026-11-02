https://mehrnews.com/x3dvDH ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ کد مطلب 6998017 استانها گلستان استانها گلستان ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ گرگانیها بار دیگر با حضور شبانه بر تداوم همراهی و همدلی تأکید کردند گرگان-مردم گرگان با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر صحنهای از همبستگی و همراهی مردمی را به نمایش گذاشتند. دریافت 7 MB کد مطلب 6998017 کپی شد مطالب مرتبط عدالت اجتماعی در دیدگاه اسلامی به معنای برابری مطلق نیست پیام مدافعان خلیج فارس در اجتماعات شبانه حمایت از نظام اسلامی دویست و پنجاهمین اجتماع مردم بندرعباس در حمایت از نظام اسلامی شویگو: سیاستورزی غرب بر پایه تقابل بنا شده است ۲۴۷ شب ایستادگی؛ تجمع حماسی مردم اردستان برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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