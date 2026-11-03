پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت آموزش در کاهش خسارات ناشی از حوادث اظهار کرد: هفته پدافند غیرعامل فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ پیشگیری، افزایش آگاهی عمومی و آموزش مهارت‌های ضروری برای حفظ جان انسان‌هاست.

وی افزود: در همین راستا، برنامه‌های آموزشی متنوعی با بهره‌گیری از ظرفیت مربیان و کارشناسان هلال‌احمر در مدارس و ادارات استان برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان، فرهنگیان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی با نحوه مواجهه صحیح با شرایط اضطراری آشنا شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با تأکید بر ضرورت فراگیری مهارت‌های امدادی بیان کرد: آموزش کمک‌های اولیه، نحوه مواجهه با مصدومان، حفظ خونسردی، اطلاع‌رسانی صحیح و چگونگی درخواست کمک از نیروهای امدادی از جمله مهارت‌هایی است که می‌تواند پیش از رسیدن نیروهای تخصصی، در مدیریت حوادث مؤثر باشد.

جلالی آشنایی با نقاط امن، مسیرهای خروج اضطراری و رعایت اصول ایمنی هنگام تخلیه ساختمان‌ها را از دیگر محورهای این آموزش‌ها برشمرد و گفت: تمرین و تکرار این مهارت‌ها در مدارس و ادارات، آمادگی افراد برای واکنش صحیح هنگام وقوع حوادث را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل مسئولیتی همگانی است، خاطرنشان کرد: ایجاد جامعه‌ای ایمن و تاب‌آور نیازمند مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای آموزشی و آحاد مردم است و هلال‌احمر با تداوم آموزش‌های همگانی و توسعه فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی، ارتقای آمادگی جامعه را دنبال می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان تأکید کرد: افزایش آگاهی و آمادگی عمومی، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آسیب‌ها و مدیریت صحیح شرایط اضطراری است.