به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان دشتی که در قالب طرح «دوشنبه‌های پاسخگویی» برگزار شد، اظهار کرد: خبرنگاران در انعکاس برنامه‌ها و خدمات دولت در هفته دولت تلاش‌های ارزشمندی داشتند و این اقدامات در مسیر آگاهی‌بخشی و تقویت امید در جامعه انجام شده است.

فرماندار دشتی عنوان کرد: ما در این دولت پاسخگو بودن به همگان به‌ویژه اصحاب رسانه و خبرنگاران را جزیی از وظایف محوله می دانیم و در شهرستان نیز از آنجایی که شما را همکاران خود می دانم در این خصوص اصرار بیشتری خواهیم داشت که در قالب های مختلف اصل پاسخگویی را در فرهنگ مدیریتی شهرستان نهادینه کنیم.

مقاتلی با قدردانی از پوشش رسانه‌ای اقدامات و خدمات دستگاه‌های اجرایی شهرستان اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و کمبودهای موجود، اقدامات و خدمات قابل توجهی در بخش‌های مختلف انجام شده است که انعکاس دقیق، منصفانه و مناسب آن‌ها از سوی خبرنگاران می‌تواند زمینه آگاهی بیشتر مردم از روند خدمت‌رسانی را فراهم کند.

نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به شرایط کشور افزود: با وجود همه چالش های موجود، برخی رویدادهای جاری در سطح کشور در جریان یا در آستانه انجام است و خبرنگاران در اجرای مطلوب آنها می توانند دخیل باشند.

وی با اشاره به برگزاری یادواره شهدای شهرستان و همچنین کنگره سرداران و امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر افزود: از خلاقیت‌ها، ایده‌ها و اقدامات خبرنگاران در زمینه اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای برنامه‌های کنگره شهدا قدردانی می‌کنیم و انتظار می‌رود اصحاب رسانه همچنان در معرفی فرهنگ ایثار و شهادت نقش‌آفرین باشند.

فرماندار دشتی با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال جاری تصریح کرد: سرشماری یکی از رویدادهای مهم پیش‌روی شهرستان است چراکه مبنا و اطلاعات حاصل از آن در برنامه‌ریزی‌ها، توزیع امکانات و تصمیم‌گیری‌های مربوط به ۱۰ سال آینده شهرستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقاتلی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در این طرح خاطرنشان کرد: لازم است خبرنگاران با اطلاع‌رسانی مناسب، اهمیت سرشماری و ضرورت همکاری شهروندان را برای جامعه تبیین کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شهرستان دشتی در توزیع اعتبارات تملک استان گفت: امسال نیز شهرستان دشتی در زمینه جذب و توزیع اعتبارات تملک جایگاه سوم استان را کسب کرده است.

فرماندار دشتی با اشاره به اختصاص اعتبارات تملک در بخش‌های مختلف افزود: اعتبار اختصاص‌یافته به حوزه جهاد کشاورزی از ۲۰ میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۳۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و در حوزه امور عشایر نیز ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

در این برنامه مدیران جهاد کشاورزی ؛ امور عشایر و دامپزشکی شهرستان دشتی پاسخگویی سوالات خبرنگاران بودند.