خبرگزاری مهر،گروه استانها: بخش کشاورزی استان گلستان با دارا بودن صدها هزار هکتار اراضی مستعد و ده‌ها هزار بهره‌بردار، همواره در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور قرار داشته است؛ حوزه‌ای که با وجود نقش‌آفرینی بی‌بدیل در اقتصاد و اشتغال استان، به شدت در معرض آسیب مخاطرات قهر طبیعت از جمله خشکسالی‌های فرسایشی، سیل و نوسانات شدید جوی قرار دارد. در این میان،بیمه محصولات کشاورزی به عنوان تنها سپر حمایتی و اقتصادی زارعان در برابر حوادث غیرمترقبه شناخته می‌شود، با این وجود آمارها حاکی از آن است هنوز تعداد بسیار زیادی از کشاورزان گلستانی بدون چتر حمایتی بیمه به کشت و کار ادامه می دهند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کارنامه بیمه محصولات کشاورزی در استان اظهار کرد: در سال زراعی گذشته، ۸۵ هزار نفر از بهره‌برداران بخش کشاورزی استان در سطحی معادل ۴۶۱ هزار هکتار اراضی خود را تحت پوشش بیمه محصولات قرار دادند.

حمید حسین پور افزود: با توجه به اهمیت ارتقای ضریب امنیت غذایی و کاهش ریسک تولید، برای سال زراعی جدید هدف‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان دستیابی به پوشش ۶۰۰ هزار هکتاری اراضی و افزایش تعداد بهره‌برداران زیر چتر بیمه به ۱۰۰ هزار نفر است.

گنبدکاووس در صدر و بندرگز در قعر جدول پوشش بیمه‌ای

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی گلستان با تشریح پراکندگی جغرافیایی و نوع محصولات تحت پوشش بیمه خاطرنشان کرد: شهرستان گنبدکاووس بیشترین و شهرستان بندرگز کمترین سهم را در پوشش بیمه‌ای استان به خود اختصاص داده‌اند، همچنین از نظر نوع محصول، مزارع گندم آبی و دیم بیشترین استقبال و محصول سویا کمترین سطح پوشش بیمه را داشته‌اند.

حسین‌پور درباره چرایی این تفاوت آماری توضیح داد: تفاوت در سطح زیر کشت، پایین بودن ریسک خسارت‌پذیری در برخی محصولات و مناطق خاص و همچنین تفاوت شرایط اقلیمی شهرستان‌ها، از مهم‌ترین علل نوسان استقبال کشاورزان از خدمات صندوق بیمه بوده است.

وی با ابراز نگرانی از عدم پوشش بخشی از جامعه کشاورزی استان یادآور شد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۰ هزار نفر از بهره‌برداران گلستانی همچنان فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی گلستان به ریشه‌یابی این چالش پرداخت و گفت: عوامل متعددی از جمله ضعف آگاهی کشاورزان نسبت به مزایای بیمه، تکیه سنتی و توکل‌محور برخی زارعان بدون لحاظ کردن ابزارهای حفاظتی مدرن، مشکلات مالی در تأمین سهم حق‌بیمه و به‌طور کلی پایین بودن فرهنگ بیمه‌ای در میان بخشی از تولیدکنندگان، سبب جاماندن این افراد از چتر حمایتی شده است.

پرداخت حق‌بیمه ۱۷ محصول اساسی توسط دولت

حسین پور با اشاره به وضعیت تغییر در شیوه ارزیابی خسارت با توجه به مخاطرات جوی استان تأکید کرد: گرچه شیوه ارزیابی خسارت بر پایه بازدیدهای میدانی و بررسی‌های کارشناسی بدون تغییر باقی مانده، اما سقف غرامت‌های پرداختی به کشاورزان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با تصمیمات اتخاذشده، ۱۷ محصول اساسی و راهبردی زراعی استان گلستان ذیل چتر بیمه فراگیر قرار گرفته‌اند که در این طرح، تمام سهم حق‌بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود تا انگیزه و توان زارعان برای محافظت از مزارع ارتقا یابد.

حسین‌پور با اشاره به آخرین ارزیابی‌ها از سیلاب اخیر در استان گفت: بیشترین خسارات سیل اخیر در حوزه شهرستان مینودشت گزارش شده است، با این حال، به دلیل اینکه کشت پاییزه هنوز به مرحله گسترده و فراگیر نرسیده بود، حجم خسارات وارده به مزارع زراعی خوشبختانه چشمگیر نیست، هرچند گزارش‌هایی از آسیب‌دیدگی مزارع زعفران استان ثبت شده که روند ارزیابی خسارت آن در دست پیگیری است.