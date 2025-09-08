به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست «دوشنبههای پاسخگویی» با حضور خبرنگاران شهرستان دشتی ضمن تبریک هفته وحدت، از تلاشها و همراهی اصحاب رسانه در پوشش برنامههای هفته دولت تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه انعکاس صدا و مطالبات مردم توسط خبرنگاران، بستر مناسبی برای خدمترسانی مدیران فراهم میکند، اظهار داشت: خبرنگاران تسهیلگر حضور سرمایهگذاران و معرفی ظرفیتهای شهرستان هستند.
فرماندار دشتی افزود: در هفته دولت اقدامات ارزشمندی در سطح شهرستان به بهرهبرداری رسید که بخش مهمی از آن در حوزههای زیر بنایی و در بخشهای عمرانی، اقتصادی، انرژی و خدماتی بوده است.
مقاتلی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه برق در شهرستان گفت: همچون دیگر نقاط کشور، دشتی نیز با چالشهایی در تأمین برق مواجه است که از مردم شریف شهرستان بابت این مشکلات عذرخواهی میکنیم.
وی از اقدامات صورتگرفته در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و بیان داشت: از یکهزار و ۱۰۰ هکتار زمین واگذارشده به سرمایهگذاران در استان، حدود ۷۰۰ هکتار در شهرستان دشتی اختصاص یافته که نشان از ظرفیت بالای این منطقه در تولید انرژی خورشیدی دارد.
فرماندار دشتی همچنین از تلاشهای بنیاد مسکن شهرستان در احداث و تکمیل واحدهای مسکونی قدردانی کرد و گفت: چندین فاز دیگر در دست اجرا است که تا پایان سال بخشی از این واحدها تکمیل و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
