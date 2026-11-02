https://mehrnews.com/x3dvGb ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱:۲۱ کد مطلب 6998090 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱:۲۱ اجتماع و پرچمگردانی مردم ولایی شهرستان محلات در شب ۲۴۷ مقاومت محلات- در این ویدئو اجتماع و پرچمگردانی مردم ولایی شهرستان محلات در شب ۲۴۷ مقاومت را ملاحظه میکنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6998090 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم محلات در شب ۲۴۸ تجدید میثاق با رهبری کردکوی بار دیگر با حضور پرشور مردم به میدان آمد موج حضور شبانه مردم در خیابانهای بندرترکمن برچسبها تجمع مردمی محلات رهبر معظم انقلاب اسلامی
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