https://mehrnews.com/x3dw8T ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۷ کد مطلب 6999252 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۷ میدان داری مردم محلات در شب ۲۴۸ تجدید میثاق با رهبری محلات- در این ویدئو میدان داری مردم محلات در شب ۲۴۸ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6999252 کپی شد مطالب مرتبط ۲۴۷ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب روایت ۲۴۷ شب ایستادگی مردم خمین شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۵۰ تجدیدعهد با رهبری اجتماع و پرچمگردانی مردم ولایی شهرستان محلات در شب ۲۴۷ مقاومت حماسه مردم سلماس در دویست و چهل و هشتمین اجتماع شبانه برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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